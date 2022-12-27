В Британии извинились за конкурс, в котором победила россиянка, нарисовавшая украинцев

В сообщении Британской ассоциации иллюстраторов (AOI) говорится о том, что конкурс провели на сайте по ошибке, и что он был организован третьей стороной. Оплату за публикацию пообещали перечислить в помощь Украине.

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Британская ассоциация иллюстраторов (AOI) выступила с официальным заявлением после разгоревшегося скандала, вызванного решением признать лучшей иллюстрацией в сфере здравоохранения (Global Healthcare Illustration Awards 2022) работу россиянки Анны Хохловой. Заявление опубликовано в Twitter.

В сообщении говорится о том, что ассоциация по ошибке провела на своем сайте конкурс среди иллюстраторов, который был организован третьей стороной. Global Healthcare Illustration Awards — это инициатива не AOI и к процессу отбора участников ассоциация не имеет отношения.

"Приносим извинения за размещенный пресс-релиз и информацию о победившей в конкурсе работе. Это был серьезный просчет с нашей стороны. AOI никоим образом не поддерживает российское вторжение в Украину", — заявили представители ассоциации, по словам которых, оплату за проведение конкурса на их сайте перечислят в фонд помощи Украине.

Конкурс на лучшую иллюстрацию 2022 года

Британская ассоциация иллюстраторов (AOI) назвала победительницей международной премии иллюстраторов Global Healthcare Illustration Awards 2022 россиянку Анну Хохлову, которая изобразила посттравматический синдром беженцев, пугающихся громких звуков. Работа была назвала "A case of a sound pollution" (что можно перевести как "пример или случай шумового загрязнения").

Многие украинские иллюстраторы сочли низостью попытку художника из РФ выразить эстетически страдания, которых она не переживала.

"О чем эта работа? Откуда этой россиянке знать, что такое страх салютов? Она просто украла чужую травму, чтобы ее нарисовать. Меня лично это оскорбляет, потому что я, в отличие от вашей победительницы, это пережила и лично знаю, что такое артобстрел. Позор", — отметила одна из украинских иллюстраторов.

[ + – ] Комментарий к конкурсу

Критика пользователей

После публикации извинений пользователи задавались вопросом о том, что, несмотря на критику, россиянка Анна Хохлова все еще считается победителем конкурса.

[ + – ] Скриншот поста

"Плохой выбор со всех точек зрения. В чем авторская задумка — какие-то праздничные салюты? Это много говорит о том искаженном представлении о войне, которое сложилось многих россиян", — отметил один из пользователей.

[ + – ] В чем авторская задумка — праздничные салюты?

Другие же требовали обнародовать имена организаторов конкурса.

"Нам нужно больше, чем просто "да, мы донатим, не беспокойтесь!" Имена благотворителей? Скриншоты? Это же касается и оплаты за хостинг конкурса, — говорится в посте.

[ + – ] Скриншот поста

Напомним, что на выставке "Найти Бэнкси", которая проходила в российском Санкт-Петербурге, активистки облили кремом картину "Венера" кисти известного британского художника-граффитиста Бэнкси.

Ранее Фокус сообщал, что Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня за граффити с гимнасткой. Анонимный художник удостоился почетного звания за то, что обратил внимание мировой общественности на разрушительные последствияя деятельности ВС РФ, заявил мэр Александр Маркушин.