Символ года из навоза: в России слепили двухметровую скульптуру кролика (видео)

Скульптор из Якутии признался, что работать над произведением было сложно из-за "теплой" погоды, а сам материал пришлось взять у соседа.

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В Российской Федерации скульптор-самоучка Михаил Боппосов из якутского села Уолба презентовал двухметровую скульптуру кролика, играющего на барабанах, слепленного из коровьего навоза. Об этом сообщают российские СМИ.

Михаил рассказал журналистам, что работать над созданием символа приходящего 2023 года ему помогли братья Иван и Иннокентий. По его словам, состояние здоровья больше не позволяет ему держать коров, поэтому сырье для скульптуры пришлось взять у соседа.

"Как и полагается, символ 2023 года — кролика — мы сделали в родном селе Уолба. Двухметровая скульптура механизирована – кролик играет на барабане. Конструкцию подготовили вовремя, так что успели вовремя презентовать односельчанам", — рассказывает якутский ваятель.

Скульптор отметил, что кролик стал уже двенадцатым по счету его творением, сделанным из подобного материала. Таким образом, Михаил успел воссоздать всех животных из восточного календаря.

[ + – ] Механизированный кролик из навоза в Якутии

Житель Якутии также признался, что легче всего ему работается в сильный мороз. По его словам, зима 2022 года выдалась слишком "теплой" для подобного творчества.

"Погода в настоящее время недостаточно холодна, это затрудняет процесс лепки. Когда на улице минус 45 градусов мороза, навоз быстро мерзнет, а сегодня у нас минус 28-30 градусов", — сказал Михаил Боппосов.

Автор скульптуры также упомянул о том, что некоторые люди пририсовывают в фотошопе к его творению несуществующие элементы. Из-за этого к Михаилу однажды приехали журналисты, искавшие скульптуру ракеты из навоза.

Творчество предыдущих лет

Михаил Боппосов впервые создал скульптуру из навоза в 2011 году, после чего обрел известность в Российской Федерации. С тех пор житель Якутии ежегодно презентует свои творения в родном селе. К примеру, в 2021 году Боппосов показал слепленное из навоза семейство тигров.

Среди работ россиянина можно увидеть фигурки лошадей, поросят, быка и даже персонажей из популярных мемов. Кроме того, в 2020 году у Боппосова появился конкурент. Им стал его земляк Игорь Меликов, также создавший скульптуру быка из навоза.

[ + – ] Поросята из навоза

[ + – ] Скульптура к году Тигра

[ + – ] Михаил Боппосов верхом на своем творении

[ + – ] Бык из навоза побеждает коронавирус

[ + – ] Скульптура быка от Игоря Меликова

[ + – ] Скульптура "Ждуна"

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