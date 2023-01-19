В Германии вступил в должность новый министр обороны: что он сказал про Украину

Борис Писториус подчеркнул, что, хотя Германия и не является стороной конфликта в российско-украинской войне, Бундесвер будет и дальше поддерживать Украину в борьбе за ее независимость.

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В Германии 19 января к исполнению служебных обязанностей приступил новый министр обороны Борис Писториус. В своем первом обращении в качестве главы Минобороны страны он упомянул и Украину.

Он сказал, что будет и дальше усиливать и модернизировать Вооруженные силы Германии, а также продолжит военно-техническую поддержку Украины в развязанной Российской Федерацией войне.

"Россия ведет ужасную истребительную войну против суверенного государства, против Украины. Поэтом главное сейчас — продолжать поддерживать Украину, также силами Бундесвера (Вооруженные силы Федеративной Республики Германия, — ред.)", — заявил Писториус.

Кроме того, новый министр обороны подчеркнул, отвечая на российские нарративы, что Германия не является прямым участником и стороной конфликта в российско-украинской войне.

"Тем не менее, война на нас влияет, важность повышения безопасности иная, чем год назад. Поэтому сейчас вопрос о том, чтобы сделать Бундесвер сильнее сейчас и быстро", — добавил глава Минобороны Германии.

Напомним, несколько дней стало известно, что новый глава Минобороны Германии отправит танки Leopard 2 Украине. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек перед объявлением о назначении Писториуса на должность. По его словам, решение о передаче танков станет первым на повестке дня нового министра обороны.

Фокус также писал о том, что Кристине Ламбрехт была вынуждена уйти с должности главы Минобороны Германии, так как провалила реформу Бундесвера. Она столкнулась с критикой правительства за медленный темп модернизации армии. Неоднозначно было воспринято и ее поздравление с Новым годом под праздничный фейерверк, в котором она говорила о войне в Украине.