У Німеччині вступив на посаду новий міністр оборони: що він сказав про Україну

Борис Пісторіус підкреслив, що хоча Німеччина і не є стороною конфлікту в російсько-українській війні, Бундесвер і надалі підтримуватиме Україну в боротьбі за її незалежність.

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У Німеччині 19 січня виконання службових обов'язків розпочав новий міністр оборони Борис Пісторіус. У своєму першому зверненні до глави Міноборони країни він згадав й Україну.

Він сказав, що й надалі посилюватиме та модернізуватиме Збройні сили Німеччини, а також продовжить військово-технічну підтримку України у розв'язаній Російською Федерацією війні.

"Росія веде жахливу винищувальну війну проти суверенної держави, проти України. Тому головне зараз — продовжувати підтримувати Україну, також силами Бундесверу (Збройні сили Федеративної Республіки Німеччина, — ред.)", — заявив Пісторіус.

Крім того, новий міністр оборони підкреслив, відповідаючи на російські наративи, що Німеччина не є прямим учасником і стороною конфлікту в російсько-українській війні.

"Проте війна на нас впливає, важливість підвищення безпеки інакша, ніж рік тому. Тому наразі питання про те, щоб зробити Бундесвер сильнішим зараз і швидко", — додав глава Міноборони Німеччини.

Нагадаємо, кілька днів стало відомо, що новий глава Міноборони Німеччини відправить танки Leopard 2 Україні. Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек перед оголошенням про призначення Пісторіуса на посаду. За його словами, рішення про передавання танків стане першим на порядку денному нового міністра оборони.

Фокус також писав про те, що Крістіне Ламбрехт була змушена піти з посади голови Міноборони Німеччини, оскільки провалила реформу Бундесверу. Вона зіткнулася з критикою уряду за повільний темп модернізації армії. Неоднозначно було сприйнято її привітання з Новим роком під святковий феєрверк, у якому вона говорила про війну в Україні.