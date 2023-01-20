Замаскировался в снегу: на Аляске мама и ребенок погибли во время нападения белого медведя (фото)

Это первое за 30 лет нападение белого медведя со смертельным исходом на Аляске — единственном американском штате, где обитают эти животные.

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В населенном пункте Уэльс, рядом с Полярным кругом в штате Аляска, 24-летняя Саммер Миомик и ее годовалый сын Клайд Онгтовасрук стали жертвами белого медведя по дороге из школы в больницу. Об этом сообщает Metro.

Они прошли чуть больше сотни метров, когда на них набросился медведь, из-за сильной метели хищного животного не было видно.

Это первое за 30 лет нападение белого медведя со смертельным исходом на Аляске — единственном американском штате, где обитают эти животные.

После этого случая, директор распорядился о закрытии школы, а учителя принялись лихорадочно закрывать жалюзи, чтобы дети не видели происходящего за окнами.

[ + – ] Годовалый Клайд Онгтовасрук

Местные персонал пытался отпугнуть медведя лопатами.

Сьюзан Недза, администратор школьного округа Берингова пролива, объяснила, что двери школы закрыли за несколько секунд до того, как животное попыталось проникнуть в помещение.

В деревне Уэльс нет правоохранительных органов, поэтому школьная администрация обратилась за помощью к общественности, когда медведь находился еще снаружи.

Мужчина, имя которого все еще неизвестно, застрелил животное, которое продолжало терзать женщину и ребенка.

Представитель Военно-воздушных сил штата Аляска Остин Макдэниел в интервью журналистам объяснил, что жертвы не подозревали, какая опасность их ждет из-за плохой видимости.

Населенный пункт Уэльс — самая западная точка в Северной Америке, находится в нескольких километрах от территории России.

Местная община — около 150 человек, почти все — инупиаты. К населенному пункту можно добраться только на лодке или на самолете. Провизию доставляют на баржах.

Что послужило причиной нападения неизвестно. Но, по словам Джеффа Йорка, старшего директора по охране природы в Polar Bear International, белые медведи рассматривают людей как добычу.

Напомним, что из-за изменения климата Арктику могут заполонить медведи-гибриды. Первого частично гризли, частично белого медведя заметили здесь в 2006 году. Со временем их популяция возрастет.

Ранее Фокус сообщал, что американские черные медведи медленно краснеют. Исследователи выяснили причину такого явления.