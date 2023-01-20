Замаскировался в снегу: на Аляске мама и ребенок погибли во время нападения белого медведя (фото)
Это первое за 30 лет нападение белого медведя со смертельным исходом на Аляске — единственном американском штате, где обитают эти животные.
В населенном пункте Уэльс, рядом с Полярным кругом в штате Аляска, 24-летняя Саммер Миомик и ее годовалый сын Клайд Онгтовасрук стали жертвами белого медведя по дороге из школы в больницу. Об этом сообщает Metro.
Они прошли чуть больше сотни метров, когда на них набросился медведь, из-за сильной метели хищного животного не было видно.
Это первое за 30 лет нападение белого медведя со смертельным исходом на Аляске — единственном американском штате, где обитают эти животные.
После этого случая, директор распорядился о закрытии школы, а учителя принялись лихорадочно закрывать жалюзи, чтобы дети не видели происходящего за окнами.
Местные персонал пытался отпугнуть медведя лопатами.
Сьюзан Недза, администратор школьного округа Берингова пролива, объяснила, что двери школы закрыли за несколько секунд до того, как животное попыталось проникнуть в помещение.
В деревне Уэльс нет правоохранительных органов, поэтому школьная администрация обратилась за помощью к общественности, когда медведь находился еще снаружи.
Мужчина, имя которого все еще неизвестно, застрелил животное, которое продолжало терзать женщину и ребенка.
Представитель Военно-воздушных сил штата Аляска Остин Макдэниел в интервью журналистам объяснил, что жертвы не подозревали, какая опасность их ждет из-за плохой видимости.
Населенный пункт Уэльс — самая западная точка в Северной Америке, находится в нескольких километрах от территории России.
Местная община — около 150 человек, почти все — инупиаты. К населенному пункту можно добраться только на лодке или на самолете. Провизию доставляют на баржах.
Что послужило причиной нападения неизвестно. Но, по словам Джеффа Йорка, старшего директора по охране природы в Polar Bear International, белые медведи рассматривают людей как добычу.
Напомним, что из-за изменения климата Арктику могут заполонить медведи-гибриды. Первого частично гризли, частично белого медведя заметили здесь в 2006 году. Со временем их популяция возрастет.
Ранее Фокус сообщал, что американские черные медведи медленно краснеют. Исследователи выяснили причину такого явления.