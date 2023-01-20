Замаскувався у снігу: на Алясці мама та дитина загинули під час нападу білого ведмедя (фото)

Це перший за 30 років напад білого ведмедя зі смертельними наслідками на Алясці — єдиному американському штаті, де мешкають ці тварини.

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У населеному пункті Уельс, поряд з Полярним колом у штаті Аляска, 24-річна Саммер Міомік та її однорічний син Клайд Онгтовасрук стали жертвами білого ведмедя дорогою зі школи до лікарні. Про це повідомляє Metro.

Вони пройшли трохи більше від сотні метрів, коли на них накинувся ведмідь, через сильну хуртовину хижої тварини не було видно.

Це перший за 30 років напад білого ведмедя зі смертельними наслідками на Алясці — єдиному американському штаті, де мешкають ці тварини.

Після цього випадку директор розпорядився про закриття школи, а вчителі почали гарячково закривати жалюзі, щоб діти не бачили, що відбувається за вікнами.

[ + – ] Однорічний Клайд Онгтовасрук

Місцевий персонал намагався відлякати ведмедя лопатами.

Сьюзан Недза, адміністраторка шкільного округу Берінгова протоки, пояснила, що двері школи зачинили за кілька секунд до того, як тварина спробувала проникнути до приміщення.

У селі Уельс немає правоохоронних органів, тож шкільна адміністрація звернулася за допомогою до громадськості, коли ведмідь перебував ще зовні.

Чоловік, ім'я якого все ще невідоме, застрелив тварину, яка продовжувала терзати жінку та дитину.

Представник Військово-повітряних сил штату Аляска Остін Макденіел в інтерв'ю журналістам пояснив, що жертви не підозрювали, яка небезпека на них чекає через погану видимість.

Населений пункт Уельс — найзахідніша точка в Північній Америці, знаходиться за кілька кілометрів від території Росії.

Місцева громада – близько 150 осіб, майже всі – інупіати. До населеного пункту можна дістатися тільки човном або літаком. Провізію доставляють на баржах.

Що спричинило напад невідомо. Але, за словами Джефа Йорка, старшого директора з охорони природи в Polar Bear International, білі ведмеді розглядають людей як здобич.

Нагадаємо, що через зміну клімату Арктику можуть заполонити ведмеді-гібриди. Першого частково гризли, частково білого ведмедя помітили тут 2006 року. Згодом їх населення зросте.

Раніше Фокус повідомляв, що американські чорні ведмеді повільно червоніють. Дослідники з'ясували причину такого явища.