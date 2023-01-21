Отрезали все конечности ребенку: в Великобритании врачей оштрафовали на 39 миллионов фунтов

Девочку привезли к медикам с признаками менингита и сепсиса, но в больнице ей выписали только парацетамол и отправили домой. Но уже через несколько часов ребенок снова оказался в медучреждении с диагнозом "менингококковый сепсис".

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Британским врачам придется выплатить 39 млн фунтов стерлингов (чуть больше 44 миллионов евро) компенсации за ошибку, в результате которой ребенок лишился всех четырех конечностей. Об этом сообщает издание Mirror.

Как произошла ошибка?

По информации журналистов, ребенка привезли в медицинское учреждение в графстве Суррей с признаками менингита и сепсиса. Врачи дали ей парацетамол и отправили домой. Но уже через несколько часов ребенка снова доставили в отделение неотложной помощи с диагнозом "менингококковый сепсис". Сообщается, что у девочки развилась полиорганная недостаточность. Врачам пришлось ампутировать ей обе ноги выше колена и обе руки выше локтя.

Что в итоге

Семья ребенка решила судиться с больницей, посчитав, что своевременная антибиотикотерапия помогла бы избежать ампутации конечностей. Медучреждение признало ошибку, а суд в Лондоне поддержал сторону семьи. Как итог, ребенку выплатят 39 млн фунтов стерлингов компенсации. Часть денег поступит в виде единовременной выплаты, оставшуюся часть ей будут выплачивать пожизненно каждый год.

Ранее Фокус рассказывал, как в 2021 году суд австрийского города Линц признал виновным 43-летнюю женщину-хирурга, которая вместо левой удалила правую ногу пожилому пациенту. Врач свою ошибку признала, ее обязали выплатить штраф — 2 700 евро.

Еще Фокус сообщал, что в Черкассах врачам пришлось доставать иголку из горла ребенка. В операции участвовали врачи трех отделений: хирургического, приемного и анестезиологического.