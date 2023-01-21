Відрізали всі кінцівки дитині: у Великій Британії лікарів оштрафували на 39 мільйонів фунтів

Дівчинку привезли до медиків з ознаками менінгіту та сепсису, але в лікарні їй виписали лише парацетамол та відправили додому. Але вже за кілька годин дитина знову опинилась у медзакладі з діагнозом "менінгококовий сепсис".

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Британським лікарям доведеться виплатити 39 млн фунтів стерлінгів (трохи більше від 44 мільйонів євро) компенсації за помилку, внаслідок якої дитина втратила всі чотири кінцівки. Про це повідомляє видання Mirror.

Як сталася помилка?

За інформацією журналістів, дитину привезли до медичного закладу у графстві Суррей із ознаками менінгіту та сепсису. Лікарі дали їй парацетамол та відправили додому. Але вже за кілька годин дитину знову доставили до відділення невідкладної допомоги з діагнозом "менінгококовий сепсис". Повідомляється, що у дівчинки розвинулася поліорганна недостатність. Лікарям довелося ампутувати їй обидві ноги вище коліна і обидві руки вище ліктя.

Що в результаті

Сім'я дитини вирішила позиватися до лікарні, вважаючи, що своєчасна антибіотикотерапія допомогла б уникнути ампутації кінцівок. Медустанова визнала помилку, а суд у Лондоні підтримав бік сім'ї. Як підсумок, дитині виплатять 39 млн фунтів стерлінгів компенсації. Частина грошей надійде у вигляді одноразової виплати, частину, що залишилася, їй виплачуватимуть довічно щороку.

Раніше Фокус розповідав, як у 2021 році суд австрійського міста Лінц визнав винним 43-річну жінку-хірурга, яка замість лівої видалила праву ногу літньому пацієнтові. Лікар свою помилку визнала, її зобов'язали виплатити штраф — 2700 євро.

Ще Фокус повідомляв, що у Черкасах лікарям довелося діставати голку з горла дитини. В операції брали участь лікарі трьох відділень: хірургічного, приймального та анестезіологічного.