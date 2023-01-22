Заморозили все счета. Во Франции закрывается пропагандистский телеканал RT France (документ)

Главный редактор RT France Ксения Федорова обвинила власти страны в давлении и цензуре, добавив, что без работы остались 123 француза.

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Из-за введенных санкций Евросоюзом против России были заблокированы банковские счета французского филиала российского телеканала Russia Today. В связи с этим руководство канала объявило о его закрытии. Об этом сообщила в Twitter главный редактор Ксения Федорова.

О том, что филиал российского государственного телеканала во Франции RT France прекращает свое вещание на территории этой страны сообщила его главный редактор Ксения Федорова. Соответствующий пост она разместила 21 января в Twitter. Причиной закрытия телеканала стала блокировка его банковских счетов из-за введенных санкций Евросоюзом против России.

Федорова сообщила, что счета канала были заблокированы по требованию Главного управления казначейства и это связано с введением 9-го пакета Евросоюза. Издание DW пишет, что этот пакет санкций был принят еще в декабре прошлого года и под ограничения попала управляющая компания телеканала RT France под названием АНО "ТВ-новости". Поэтому все связанные с этой компанией банковские счета были заблокированы.

"RT France не может дальше продолжать свою деятельность", — написала Федорова.

В пресс-релизе телеканала RT France сказано, что именно блокировка счетов сделала невозможным продолжение дальнейшей его работы во Франции. В сообщении говорится, что в результате прекращения деятельности без работы остались 123 сотрудника, из них 77 – это журналисты.

В пресс-релизе сказано, что некоторые французские журналисты призывали к цензуре телеканала, хотя он был "глотком свежего воздуха", который всегда стремился "представлять разные мнения".

[ + – ] Пресс релиз RT France Фото: Twitter

[ + – ] Пресс релиз RT France Фото: Twitter

Реакция Украины на закрытие телеканала RT France

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко также отреагировал на сообщение о закрытии телеканала RT France.

"Отличные новости! Пропагандистский телеканал RT заявил о своем закрытии во Франции. Всему виной 9-й пакет европейских санкций против России. Очистка информационного пространства продолжается!",- написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Реакция России на закрытие телеканала RT France

В МИД России заявили, что блокировка счетов телеканала RT France будет иметь последствия в виде ответных мер в отношении французских СМИ, которые работают в РФ.

После начала полномасштабной войны России против Украины, в феврале прошлого года, вещание филиалов российского телеканала Russia Today в разных странах Европы было ограничено. Но еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, страны Балтии и Польша отозвали лицензию у Russia Today. Вещание российского телеканала Russia Today и работа агентства Sputnik в Евросоюзе были запрещены еще в марте прошлого года.

Фокус уже писал о том, что еще в ноябре 2022 года, СБУ задержала блогера Russia Today, который распространял фейки о войне в Украине. Подозреваемый после вторжения России, по словам силовиков, выполнял "редакционные задачи" по выпуску заказных сюжетов о войне.

Также Фокус писал о том, что телеканал Russia Today в ноябре прошлого года собирался купить журналистам камеры GoPro, которые можно крепить на оружие. Был объявил тендер на покупку 30 экшн-камер.