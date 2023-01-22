Заморозили усі рахунки. У Франції закривається пропагандистський телеканал RT France (документ)

Головна редакторка RT France Ксенія Федорова звинуватила владу країни в тиску та цензурі, додавши, що без роботи залишилося 123 французи.

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Через введені санкції Євросоюзом проти Росії було заблоковано банківські рахунки французької філії російського телеканалу Russia Today. У зв'язку з цим керівництво каналу оголосило про його закриття. Про це повідомила у Twitter головна редакторка Ксенія Федорова.

Про те, що філія російського державного телеканалу у Франції RT France припиняє своє мовлення на території цієї країни, повідомила його головна редакторка Ксенія Федорова. Відповідний пост вона розмістила 21 січня у Twitter. Причиною закриття телеканалу стало блокування його банківських рахунків через введені санкції Євросоюзом проти Росії.

Федорова повідомила, що рахунки каналу були заблоковані на вимогу Головного управління казначейства, і це пов'язано із запровадженням 9-го пакету санкцій Євросоюзу. Видання DW пише, що цей пакет санкцій був прийнятий ще в грудні минулого року і під обмеження потрапила компанія управляючого телеканалу RT France під назвою АНО "ТВ-новини". Тому всі пов'язані з цією компанією банківські рахунки було заблоковано.

"RT France не може далі продовжувати свою діяльність", — написала Федорова.

У пресрелізі телеканалу RT France сказано, що саме блокування рахунків унеможливило продовження його подальшої роботи у Франції. У повідомленні йдеться, що внаслідок припинення діяльності без роботи залишилося 123 співробітники, з них 77 – це журналісти.

У пресрелізі сказано, що деякі французькі журналісти закликали до цензури телеканалу, хоча він був "ковтком свіжого повітря", яке завжди прагнуло "представляти різні думки".

[ + – ] Пресреліз RT France Фото: Twitter

[ + – ] Пресреліз RT France Фото: Twitter

Реакція України на закриття телеканалу RT France

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко також відреагував на повідомлення про закриття RT France.

"Відмінні новини! Пропагандистський телеканал RT заявив про своє закриття у Франції. В усьому винен 9-й пакет європейських санкцій проти Росії. Очищення інформаційного простору триває!", — написав Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Реакція Росії на закриття телеканалу RT France

У МЗС Росії заявили, що блокування рахунків телеканалу RT France матиме наслідки у вигляді заходів у відповідь щодо французьких ЗМІ, які працюють в РФ.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України, у лютому минулого року, мовлення філій російського телеканалу Russia Today у різних країнах Європи було обмежене. Але ще до початку повномасштабного вторгнення РФ до України, країни Балтії та Польща відкликали ліцензію у Russia Today. Мовлення російського телеканалу Russia Today та робота агентства Sputnik у Євросоюзі були заборонені ще у березні минулого року.

Фокус вже писав про те, що ще в листопаді 2022 року СБУ затримала блогера Russia Today, який розповсюджував фейки про війну в Україні. Підозрюваний після вторгнення Росії, за словами силовиків, виконував "редакційні завдання" щодо випуску замовних сюжетів про війну.

Також Фокус писав про те, що телеканал Russia Today у листопаді минулого року збирався купити журналістам камери GoPro, які можна кріпити на зброю. Було оголошено тендер на купівлю 30 екшн-камер.