Разъяренная свинья убила мясника на скотобойне в Гонконге

Мясник как раз собирался зарезать животное, но она вырвалась и нанесла ему смертельную рану.

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В Гонконге мясник получил смертельное ранение от свиньи, которую собирался зарезать на скотобойне. Об этом сообщает CNN.

Это случилось в пятницу, 20 января накануне Китайского нового года, который отмечается очень пышно и с использованием блюд из свинины в том числе.

61-летний мясник, работавший на скотобойне Шеунг-Шуй на северной окраине города, как сообщают в полиции, как раз оглушил свинью электрошокером и собирался ее зарезать. Но животное пришло в себя и набросилось на мужчину.

Как сообщается, коллега нашел мясника без сознания, с тесаком в руке и с глубокой раной на левой ноге. Его доставили в больницу, где позже констатировали смерть.

В полиции сообщили, что причина смерти еще не установлена. А в Департаменте труда города заявили, что начали расследование.

"Министерство труда опечалено смертью этого человека и выражает глубочайшее сочувствие его семье. Мы завершим расследование как можно скорее, чтобы установить причину инцидента, установить ответственность причастных лиц и мы примем меры, если окажется, что были нарушения законодательства об охране труда", — сообщили в ведомстве.

К слову, что стало со свиньей, не сообщается. Неясно, удалось ли ей избежать умерщвления.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о традициях Китайского нового года и о том, что принято ставить на стол. Блюда из свинины являются важным пунктом меню. Также, празднуя новый год, китайцы угощаются блюдами, которые имеют важное символическое значение.