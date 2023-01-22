Розлючена свиня вбила м'ясника на скотобійні в Гонконгу

М'ясник саме збирався зарізати тварину, але вона вирвалася і завдала йому смертельної рани.

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У Гонконгу м'ясник отримав смертельне поранення від свині, яку збирався зарізати на скотобійні. Про це повідомляє CNN.

Це сталося в п'ятницю, 20 січня, напередодні китайського нового року, який відзначається дуже пишно і з використанням страв зі свинини у тому числі.

61-річний м'ясник, який працював на скотобійні Шеунг-Шуй на північній околиці міста, як повідомляють у поліції, саме оглушив свиню електрошокером і збирався її зарізати. Але тварина прийшла до тями і накинулася на чоловіка.

Як повідомляється, колега знайшов м'ясника непритомним, з тесаком у руці та з глибокою раною на лівій нозі. Його доправили до лікарні, де згодом констатували смерть.

У поліції повідомили, що причину смерті ще не встановлено. А у Департаменті праці міста заявили, що розпочали розслідування.

"Міністерство праці засмучене смертю цієї людини і висловлює глибоке співчуття її сім'ї. Ми завершимо розслідування якнайшвидше, щоб встановити причину інциденту, встановити відповідальність причетних осіб і ми вживемо заходів, якщо виявиться, що були порушення законодавства про охорону праці", — повідомили у відомстві.

До речі, що сталося зі свинею, не повідомляється. Незрозуміло, чи вдалося їй уникнути смерті.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про традиції Китайського нового року та про те, що прийнято ставити на стіл. Страви зі свинини є важливим пунктом меню. Також, святкуючи новий рік, китайці пригощаються стравами, які мають важливе символічне значення.