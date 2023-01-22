В Нью-Йорке высадили сотни подсолнухов в поддержку Украины (фото)

Организаторы акции высадили в центре Нью-Йорка столько подсолнухов, сколько дней Украине борется за свою независимость в полномасштабной войне с РФ.

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В центре Нью-Йорка появилась инсталляция из нескольких сотен подсолнухов, создание которой приурочили ко Дню соборности Украины. Информация об этом появилась на странице инициативы Unify Ukraine.

Подсолнухи высадили на площади Flatiron Plaza.

"Мы установили инсталляцию из 335 подсолнухов — по одному на каждый день, когда Россия оккупировала страну", — рассказали организаторы выставки.

[ + – ] Инсталляция подсолнухов на площади Flatiron Plaza

Заметим, что они несколько ошиблись с количеством цветов. Так как 22 января — это только 333 день полномасштабной агрессии ВС РФ против Украины.

По словам организаторов, посетить сад подсолнухов может каждый желающий. Вход к инсталляции неограниченный и бесплатный.

[ + – ] Девушка остановилась в центре Нью-Йорка полюбоваться символом Украины — подсолнухами

Кроме того организаторы приглашают посетителей выставки сфотографироваться на фоне сотен подсолнухов и поделиться фотографиями в социальных сетях. Людей просят опубликовать фото и так выразить поддержку миллионам вынужденных переселенцев и тех украинцев, кто сейчас остался дома, в атакуемой ВС РФ стране.

[ + – ] Инициатива Unify Ukraine организовала акцию в поддержку Украины

Напомним, в конце декабря 2022 года в Гааге запустили трамвай в поддержку Украины. Он курсирует мимо Дворца мира в Гааге, где располагаются Международный Суд ООН и Постоянная палата третейского суда.

Фокус также писал, что в декабре Aston Martin организовал благотворительный аукцион в поддержку Украины. На аукцион выставили гоночные перчатки и комбинезон Себастьяна Феттеля, а также элементы болидов "Формулы-1" и сувенирную продукцию. Вырученные средства организаторы передали украинскому подразделению UNICEF.