У Нью-Йорку висадили сотні соняшників на підтримку України (фото)

Організатори акції висадили у центрі Нью-Йорка стільки соняшників, скільки днів Україна бореться за свою незалежність у повномасштабній війні з РФ.

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У центрі Нью-Йорка з'явилася інсталяція із кількох сотень соняшників, створення якої приурочили до Дня соборності України. Інформація про це з'явилась на сторінці ініціативи Unify Ukraine.

Соняшники висадили на площі Flatiron Plaza.

"Ми встановили інсталяцію з 335 соняшників — по одному на кожен день, коли Росія окупувала країну", — розповіли організатори виставки.

[ + – ] Встановлення соняшників на площі Flatiron Plaza

Зауважимо, що вони дещо помилилися з кількістю квітів. Бо 22 січня — це лише 333-й день повномасштабної агресії ЗС РФ проти України.

За словами організаторів, відвідати садок соняшників може кожен охочий. Вхід до інсталяції необмежений та безкоштовний.

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Крім того, організатори запрошують відвідувачів виставки сфотографуватися на тлі сотень соняшників та поділитися фотографіями у соціальних мережах. Людей просять опублікувати фото і таким чином висловити підтримку мільйонам вимушених переселенців і тих українців, хто залишився вдома в країні, що атакується ЗС РФ.

[ + – ] Ініціатива Unify Ukraine організувала акцію на підтримку України

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року в Гаазі запустили трамвай на підтримку України. Він курсує повз Палац миру в Гаазі, де розташовані Міжнародний Суд ООН і Постійна палата третейського суду.

Фокус також писав, що у грудні Aston Martin організував благодійний аукціон на підтримку України. На аукціон виставили гоночні рукавички та комбінезон Себастьяна Феттеля, а також елементи болідів "Формули-1" та сувенірну продукцію. Виручені кошти організатори передали до українського підрозділу UNICEF.