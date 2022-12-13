Aston Martin організував благодійний аукціон на підтримку України

На аукціон виставили гоночні рукавички та комбінезон Себастьяна Феттеля, а також елементи болідів "Формули-1" та сувенірну продукцію. Виручені кошти передадуть українському підрозділу UNICEF.

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Команда "Формули-1" Aston Martin виступила організатором благодійного аукціону. На ньому продадуть особисті речі гонщиків та сувенірну продукцію, а виручені кошти підуть на підтримку України. Про це повідомляється на офіційному сайті Aston Martin.

[ + – ] Себастьян Феттель виставив на аукціон свій комбінезон Фото: Aston Martin

Зокрема, пілот Aston Martin Себастьян Феттель виставив на аукціон свою футболку, а також гоночні рукавички та комбінезон. Чотириразовий чемпіон світу залишив на одязі автографи.

[ + – ] Частину антикрила боліда підписав Рубенс Барікелло Фото: Aston Martin

Себастьян Феттель активно підтримує Україну від перших днів повномасштабного російського вторгнення. Він виступив проти проведення Гран-прі Росії, був одним із організаторів антивоєнної акції гонщиків, а також прикрасив свій шолом жовто-синім прапором.

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Крім того, продається частина антикрила гоночного боліда з автографом Рубенса Барікелло. На додаток, можна придбати креслення гоночного боліду Aston Martin AMR22 та мініатюрну копію його колісного диска.

[ + – ] Модель колісного диска боліда Aston Martin Фото: Aston Martin

Аукціон триватиме до 16 грудня. Усі виручені кошти передадуть UNICEF Україна і вони будуть спрямовані на підтримку дітей та сімей, які постраждали від війни.

Раніше Фокус повідомляв, що уряд Південної Кореї передало Україну сотню новітніх пікапів SsangYong Musso.

Також ми писали, що літня пара віддала на благодійність колекцію із 35 ретро-авто.