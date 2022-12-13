Aston Martin організував благодійний аукціон на підтримку України
На аукціон виставили гоночні рукавички та комбінезон Себастьяна Феттеля, а також елементи болідів "Формули-1" та сувенірну продукцію. Виручені кошти передадуть українському підрозділу UNICEF.
Команда "Формули-1" Aston Martin виступила організатором благодійного аукціону. На ньому продадуть особисті речі гонщиків та сувенірну продукцію, а виручені кошти підуть на підтримку України. Про це повідомляється на офіційному сайті Aston Martin.
Зокрема, пілот Aston Martin Себастьян Феттель виставив на аукціон свою футболку, а також гоночні рукавички та комбінезон. Чотириразовий чемпіон світу залишив на одязі автографи.
Себастьян Феттель активно підтримує Україну від перших днів повномасштабного російського вторгнення. Він виступив проти проведення Гран-прі Росії, був одним із організаторів антивоєнної акції гонщиків, а також прикрасив свій шолом жовто-синім прапором.
Крім того, продається частина антикрила гоночного боліда з автографом Рубенса Барікелло. На додаток, можна придбати креслення гоночного боліду Aston Martin AMR22 та мініатюрну копію його колісного диска.
Аукціон триватиме до 16 грудня. Усі виручені кошти передадуть UNICEF Україна і вони будуть спрямовані на підтримку дітей та сімей, які постраждали від війни.
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