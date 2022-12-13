Aston Martin организовал благотворительный аукцион в поддержку Украины
На аукцион выставили гоночные перчатки и комбинезон Себастьяна Феттеля, а также элементы болидов "Формулы-1" и сувенирную продукцию. Вырученные средства передадут украинскому подразделению UNICEF.
Команда "Формулы-1" Aston Martin выступила организатором благотворительного аукциона. На нем продадут личные вещи гонщиков и сувенирную продукцию, а вырученные средства пойдут на поддержку Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Aston Martin.
В частности, пилот Aston Martin Себастьян Феттель выставил на аукцион свою футболку, а также гоночные перчатки и комбинезон. Четырехкратный чемпион мира оставил на одежде автографы.
Себастьян Феттель активно поддерживает Украину с первых дней полномасштабного российского вторжения. Он выступил против проведения Гран-при России, был одним из организаторов антивоенной акции гонщиков, а также украсил свой шлем желто-синим флагом.
Кроме того, продается часть антикрыла гоночного болида с автографом Рубенса Барикелло. В добавок, можно приобрести чертежи гоночного болида Aston Martin AMR22 и миниатюрную копию его колесного диска.
Аукцион продлится до 16 декабря. Все вырученные средства передадут UNICEF Украина и они будут направлены на поддержку детей и семей, пострадавших от войны.
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