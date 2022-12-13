Aston Martin организовал благотворительный аукцион в поддержку Украины

На аукцион выставили гоночные перчатки и комбинезон Себастьяна Феттеля, а также элементы болидов "Формулы-1" и сувенирную продукцию. Вырученные средства передадут украинскому подразделению UNICEF.

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Команда "Формулы-1" Aston Martin выступила организатором благотворительного аукциона. На нем продадут личные вещи гонщиков и сувенирную продукцию, а вырученные средства пойдут на поддержку Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Aston Martin.

[ + – ] Себастьян Феттель выставил на аукцион и свой комбинезон Фото: Aston Martin

В частности, пилот Aston Martin Себастьян Феттель выставил на аукцион свою футболку, а также гоночные перчатки и комбинезон. Четырехкратный чемпион мира оставил на одежде автографы.

[ + – ] Часть антикрыла болида подписал Рубенс Барикелло Фото: Aston Martin

Себастьян Феттель активно поддерживает Украину с первых дней полномасштабного российского вторжения. Он выступил против проведения Гран-при России, был одним из организаторов антивоенной акции гонщиков, а также украсил свой шлем желто-синим флагом.

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Кроме того, продается часть антикрыла гоночного болида с автографом Рубенса Барикелло. В добавок, можно приобрести чертежи гоночного болида Aston Martin AMR22 и миниатюрную копию его колесного диска.

[ + – ] Модель колесного диска болида Aston Martin Фото: Aston Martin

Аукцион продлится до 16 декабря. Все вырученные средства передадут UNICEF Украина и они будут направлены на поддержку детей и семей, пострадавших от войны.

Ранее Фокус сообщал, что правительство Южной Кореи передало Украину сотню новейших пикапов SsangYong Musso.

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