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Мир Российско-украинская война

В РФ задержали отца режиссера, который уехал из страны после антивоенных заявлений

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Александр Кулябин 23 года был директором театра "Красный факел"

На экс-директора театра в Новосибирске Александра Кулябина завели уголовное дело о растрате. Его сын, режиссер Тимофей Кулябин неоднократно высказывался против вторжения в Украину, а потом покинул территорию РФ.

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В российском городе Новосибирск полиция задержала бывшего директора театра "Красный факел" Александра Кулябина. Его сын Тимофей Кулябин уехал из России из-за военной агрессии против Украины. Об этом пишет местное издание "Новая Сибирь".

Как уточняется, российская прокуратура, ФСБ и МВД возбудили уголовное дело в отношении Кулябина по статье о растрате денежных средств, совершенной в особо крупном размере. Ущерб по делу оценивается в 1,8 млн рублей.

В квартире у Кулябина прошли обыски. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для россиянина.

Его сын Тимофей Кулябин с 2015 по 2022 гг. был главным режиссером в театре "Красный факел". Его режиссерские работы неоднократно награждались престижными театральными премиями.

После вторжения России в Украину Тимофей неоднократно негативно высказывался против военной агрессии и в итоге в марте покинул территорию страны. В апреле театр сообщил, что он уволился с должности главрежа по собственному желанию.

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Тимофей Кулябин покинул территорию России

Александра Кулябина, который был директором театра "Красный факел" на протяжении 23 лет, Министерство культуры Новосибирской области уволило с должности 23 декабря 2022 года из-за антивоенной позиции его сына. Это произошло после того, как Кулябин-младший дал интервью радиостанции "Народная волна Чикаго", где раскритиковал политику Российской Федерации.

Коллектив театра сразу же написал письмо в Министерство культуры области и России, а также в аппарат президента Владимира Путина с просьбой объяснить причины увольнения директора.

Напомним, в январе жителя Брянска осудили на 5 лет за попытку сбежать к ВСУ и вступить в легион "Свобода России". 31-летний россиянин Максим Тимерханов стал шестым обвиняемым в попытке побега на украинскую сторону.

18 января стало известно, что в России убили дезертира, который отказался воевать в Украине.