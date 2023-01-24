У РФ затримали батька режисера, який виїхав із країни після антивоєнних заяв

На ексдиректора театру в Новосибірську Олександра Кулябіна порушили кримінальну справу про розтрату. Його син, режисер Тимофій Кулябін, неодноразово висловлювався проти вторгнення в Україну, а згодом залишив територію РФ.

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У російському місті Новосибірськ поліція затримала колишнього директора театру "Червоний смолоскип" Олександра Кулябіна. Його син Тимофій Кулябін виїхав із Росії через військову агресію проти України. Про це пише місцеве видання "Новий Сибір".

Як уточнюється, російська прокуратура, ФСБ і МВС порушили кримінальну справу стосовно Кулябіна за статтею про розтрату коштів, вчинену в особливо великому розмірі. Збитки в справі оцінюються в 1,8 млн рублів.

У квартирі в Кулябіна пройшли обшуки. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для росіянина.

Його син Тимофій Кулябін із 2015 по 2022 рік був головним режисером у театрі "Червоний смолоскип". Його режисерські роботи неодноразово нагороджувалися найпрестижнішими театральними преміями.

Після вторгнення Росії в Україну Тимофій неодноразово негативно висловлювався проти військової агресії та в результаті у березні залишив територію країни. У квітні театр повідомив, що він звільнився з посади головного редактора за власним бажанням.

[ + – ] Тимофій Кулябін залишив територію Росії

Олександра Кулябіна, який був директором театру "Червоний смолоскип" протягом 23 років, Міністерство культури Новосибірської області звільнило з посади 23 грудня 2022 через антивоєнну позицію його сина. Це сталося після того, як Кулябін-молодший дав інтерв'ю радіостанції "Народна хвиля Чикаго", де розкритикував політику Російської Федерації.

Колектив театру одразу ж написав листа до Міністерства культури області та Росії, а також до апарату президента Володимира Путіна з проханням пояснити причини звільнення директора.

Нагадаємо, у січні жителя Брянська засудили на 5 років за спробу втекти в ЗСУ та вступити в легіон "Свобода Росії". 31-річний росіянин Максим Тимерханов став шостим обвинуваченим у спробі втечі на українську сторону.

18 січня стало відомо, що у Росії вбили дезертира, який відмовився воювати в Україні.