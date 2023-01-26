Создание миссии Євросоюза в Армении вызвало острую критику Москвы

В МИД РФ уверены, что только российские "миротворцы" способны поддерживать мир между Азербайджаном и Арменией, поэтому категорически против вмешательства других стран и организаций.

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В российском Министерстве иностранных дел вступили с резкой критикой в адрес Европейского союза и Армении из-за решения создать гражданскую наблюдательную миссию ЕС для Армении. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

23 января Совет Европейского союза принял решение о создании гражданской миссии в Армении сроком на два года, в составе которой 100 миротворцев. Как сообщает DW, наблюдатели будут патрулировать пограничные районы и сообщать Брюсселю об обстановке. В Евросоюзе заявили, что эта миссия призвана способствовать стабильности в приграничных районах Армении и обеспечивать условия для нормализации отношений между Ереваном и Баку.

В свою очередь в российском МИД заявили, что принципиальная позиция Москвы по поводу "внерегионального фактора" на Закавказье остается неизменной.

"Не видим никакой "добавленной стоимости" от надзора есовских "экспертов" за событиями в районе армяно-азербайджанской границы. Если бы в Брюсселе были искренне заинтересованы в мире в Закавказье, то согласовали бы с Азербайджаном условия работы своей миссии", — говорится в обращении российских дипломатов.

Также в заявлении указано, что появление представителей Евросоюза, "переродившегося в придаток США и НАТО", в приграничных районах Армении будет лишь способствовать "обострению имеющимся противоречиям и геополитическому противостоянию".

В Москве считают, что "попытки потеснить посреднические усилия России" будут лишь наносить ущерб коренным интересам Армении и Азербайджана в их стремлении вернуть мирное развитие региона.

"Убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается российский "миротворческий контингент", — заявили в МИД РФ

Также в российском МИД пригрозили, что их "миротворцы" будут "реагировать на поведение есовских наблюдателей с учетом развития ситуации "на земле".

"Фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС. В случае если у армянских союзников сохраняется заинтересованность в задействовании потенциала ОДКБ, ее миссия может быть оперативно развернута в Армении", — говорится также в заявлении.

Напомним, в январе издание The New York Times писало, что в Армении опасаются, что увязшая в войне Москва не способна ничего противопоставить желанию Азербайджана. В свою очередь в Баку выступают против российских "миротворцев", которые пассивно наблюдают за ситуацией.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что 8 января в Армении выступили против российских миротворцев в Гюмри. Было задержано 65 активистов.