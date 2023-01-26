Створення місії Євросоюзу у Вірменії викликало гостру критику Москви

У МЗС РФ упевнені, що лише російські "миротворці" здатні підтримувати мир між Азербайджаном і Вірменією, тому категорично проти втручання інших країн і організацій.

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У російському Міністерстві закордонних справ виступили з різкою критикою на адресу Європейського союзу та Вірменії через рішення створити громадянську місію спостереження ЄС для Вірменії. Про це йдеться в повідомленні МЗС РФ.

23 січня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про створення громадянської місії у Вірменії терміном на два роки, у складі якої — 100 миротворців. Як повідомляє DW, спостерігачі патрулюватимуть прикордонні райони та повідомлятимуть Брюсселю про обстановку. В Євросоюзі заявили, що ця місія покликана сприяти стабільності в прикордонних районах Вірменії та забезпечувати умови для нормалізації відносин між Єреваном і Баку.

Зі свого боку, в російському МЗС заявили, що принципова позиція Москви щодо "нерегіонального фактора" на Закавказзі залишається незмінною.

"Не бачимо жодної "доданої вартості" від нагляду єсовських "експертів" за подіями в районі вірмено-азербайджанського кордону. Якби у Брюсселі були щиро зацікавлені у світі у Закавказзі, то погодили б з Азербайджаном умови роботи своєї місії", — йдеться у зверненні. російських дипломатів.

Також у заяві зазначено, що поява представників Євросоюзу, який "переродився на придаток США і НАТО", у прикордонних районах Вірменії лише сприятиме "загостренню наявних протиріч та геополітичного протистояння".

У Москві вважають, що "спроби потіснити посередницькі зусилля Росії" будуть лише завдавати шкоди корінним інтересам Вірменії та Азербайджану у їхньому прагненні повернути мирний розвиток регіону.

"Переконані, що ключовим фактором стабільності та безпеки в регіоні на найближчу перспективу залишається російський "миротворчий контингент", — заявили в МЗС РФ

Також у російському МЗС пригрозили, що їхні "миротворці" "реагуватимуть на поведінку єсовських спостерігачів з урахуванням розвитку ситуації на землі".

"Фіксуємо, що в Єревані, не довівши до логічного кінця роботу за напрямом місії ОДКБ, вважали за краще зробити вибір на користь ЄС. У разі, якщо у вірменських союзників зберігається зацікавленість у залученні потенціалу ОДКБ, її місія може бути оперативно розгорнута у Вірменії", — йдеться у повідомленні. також у заяві.

Нагадаємо, у січні видання The New York Times писало, що у Вірменії побоюються, що Москва, яка загрузла у війні, не здатна нічого протиставити бажанню Азербайджану. У свою чергу, в Баку виступають проти російських "миротворців", які пасивно спостерігають за ситуацією.

Крім того, Фокус раніше інформував, що 8 січня у Вірменії виступили проти російських миротворців у Гюмрі. Було затримано 65 активістів.