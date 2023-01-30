"Деликатная тема": у Лаврова не исключают новых обменов заключенными с США

Между двумя странами, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, существует специальный канал связи, но обмен по формату «всех на всех» сейчас невозможен.

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России и США следует продолжить переговоры об обмене заключенными, но этот процесс не нужно публично освещать. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью российскому изданию РИА "Новости", которое было опубликовано 30 января.

По его словам, обмен заключенными между Россией и США является "деликатной темой", которую не следует публично освещать.

Рябков отметил, что Вашингтон и Москва продолжат обсуждать вопросы передачи граждан, однако процедура по формату "всех на всех" вряд ли будет реализована.

"Речь идет об арестованных и удерживаемых за вполне определенные действия, например, по обвинению в шпионаже, контрабанде наркотиков, а если говорить о наших в США, то по политическим мотивам либо преднамеренно сфабрикованным уголовным делам. В этой связи вряд ли существуют реалистичные варианты организации обмена по формуле "всех на всех", — продолжил Рябков и добавил, что обмен пленными любит тишину, а освещение процесса в СМИ может навредить освобождению граждан.

Замглавы МИД подтвердил, что между США и Россией существует специальный канал связи, который доказал свою эффективность после возвращения в РФ "оружейного барона" Виктора Бута.

Дипломат страны-агрессора отдельно обвинил Госдеп в том, что ведомство якобы игнорирует обращения посольства с просьбой раскрыть информацию о точном числе россиян, которые удерживаются на территории Штатов.

"По имеющимся у нас сведениям, в тюрьмах и следственных изоляторах США отбывают наказание на порядок больше россиян, чем американцев у нас", — резюмировал Рябков в общении с журналистами.

Напомним, 8 декабря 2022 года между Россией и США состоялся обмен заключенными, по итогам которого в РФ вернулся осужденный за торговлю оружием Виктор Бут. Кремль, в свою очередь, помиловал и передал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая отбывала срок за контрабанду наркотиков.

"Оружейный барон" Виктор Бут после обмена заключенными и возвращения в Россию вступил в партию ЛДПР. Партбилет ему лично вручил глава ультранационалистической политсилы Леонид Слуцкий.