Між двома країнами, за словами заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, існує спеціальний канал зв'язку, але обмін за форматом "усіх на усіх" зараз неможливий.

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Росії та США слід продовжити переговори про обмін ув'язненими, але цей процес не потрібно публічно висвітлювати. Про це заявив заступник голови Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков в інтерв'ю російському виданню "РИА Новости", опублікованому 30 січня.

За його словами, обмін ув'язненими між Росією та США є "делікатною темою", яку не слід публічно висвітлювати.

Рябков зазначив, що Вашингтон та Москва продовжать обговорювати питання передачі громадян, проте процедуру за форматом "усіх на всіх" навряд чи реалізують.

"Йдеться про заарештованих і утримуваних за цілком певні дії, наприклад, за звинуваченням у шпигунстві, контрабанді наркотиків, а якщо говорити про наших у США, то з політичних мотивів або навмисно сфабрикованих кримінальних справ. У зв'язку з цим навряд чи існують реалістичні варіанти організації обміну за формулою "всіх на всіх", — продовжив Рябков і додав, що обмін полоненими любить тишу, а висвітлення процесу у ЗМІ може зашкодити звільненню громадян.

Заступник глави МЗС підтвердив, що між США та Росією існує спеціальний канал зв'язку, який довів свою ефективність після повернення до РФ "збройового барона" Віктора Бута.

Дипломат країни-агресора окремо звинуватив Держдеп у тому, що відомство нібито ігнорує звернення посольства з проханням розкрити інформацію про точну кількість росіян, які утримуються на території Штатів.

"За відомостями, що є у нас, у в'язницях і слідчих ізоляторах США відбувають покарання на порядок більше росіян, ніж американців у нас", — резюмував Рябков у спілкуванні з журналістами.

Нагадаємо, 8 грудня 2022 року між Росією та США відбувся обмін ув'язненими, за підсумками якого до РФ повернувся засуджений за торгівлю зброєю Віктор Бут. Кремль, зі свого боку, помилував та передав американську баскетболістку Бріттні Грінер, яка відбувала термін за контрабанду наркотиків.

"Збройовий барон" Віктор Бут після обміну в'язнями та повернення до Росії вступив у партію ЛДПР. Партквиток йому особисто вручив голова ультранаціоналістичної політсили Леонід Слуцький.