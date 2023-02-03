"Суши-терроризм": в Японии подростки облизывали блюда других посетителей в ресторане (видео)

По словам журналистов, репутация ресторанов сети Sushiro сильно пострадала. Администрация заявила, что собирается возбудить уголовное дело, так как акции компании упали на 4,8%.

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В сети набрало популярность видео, на котором в одном из японских ресторанов клиенты-подростки облизывают пальцы и касаются проходящих мимо по конвейерной ленте тарелок с суши. Об этом пишет The Telegraph.

Сообщается, что ролик вызвал большой скандал. Оно набрало 93 млн просмотров. Из-за него сильно пострадала репутация ресторанов сети Sushiro. Так, компания объявила, что заменила все бутылки из-под соевого соуса и вымыла все кружки. Более того, клиенты должны забирать свою посуду и приправы из точки обслуживания, а не получать по конвейерной ленте, которая проходит мимо столиков других посетителей.

Издание пишет, что неназванный подросток затем вернулся со своими родителями в ресторан Sushiro и извинился. Однако администрация заявила, что собирается возбудить уголовное дело, так как акции компании упали на 4,8%.

[ + – ] В Японии подростки облизывали блюда других посетителей в ресторане

Суши-терроризм

Журналисты пишут, что освещение инцидента в японских СМИ привело к тому, что в сети начали появляться и другие сообщения о том, что клиенты ресторанов портят еду других посетителей. Рестораны объявляют о новых мерах противодействия так называемому "суши-терроризму", включая установления камер видеонаблюдения.

В материале сказано, что японцы считают себя уважительными и внимательными к согражданам. Более того, в их ресторанах очень высоко ценится уровень санитарии и чистоты. Многие японцы жалуются, что среди молодого поколения стандарты норм поведения снижаются. Так, молодые люди часто больше заинтересованы в лайках в социальных сетях, которые они получают за аморальные поступки.

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