"Суші-тероризм": у Японії підлітки облизували страви інших відвідувачів у ресторані (відео)

За словами журналістів, репутація ресторанів мережі Sushiro дуже постраждала. Адміністрація заявила, що має намір порушити кримінальну справу, оскільки акції компанії впали на 4,8%.

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У мережі набрало популярність відео, на якому в одному з японських ресторанів клієнти-підлітки облизують пальці і торкаються тарілок, що проходять повз конвеєрну стрічку з суші. Про це пише The Telegraph.

Повідомляється, що ролик спричинив великий скандал. Воно набрало 93 млн переглядів. Через нього дуже постраждала репутація ресторанів мережі Sushiro. Так, компанія оголосила, що замінила всі пляшки з-під соєвого соусу та вимила всі кружки. Щобільше, клієнти повинні забирати свій посуд та приправи з точки обслуговування, а не отримувати по конвеєрній стрічці, яка проходить повз столики інших відвідувачів.

Видання пише, що неназваний підліток потім повернувся зі своїми батьками до ресторану Sushiro і попросив вибачення. Проте адміністрація заявила, що має намір порушити кримінальну справу, оскільки акції компанії впали на 4,8%.

[ + – ] У Японії підлітки облизували тарілки інших відвідувачів у ресторані

Суші-тероризм

Журналісти пишуть, що висвітлення інциденту в японських ЗМІ призвело до того, що в мережі почали з'являтися інші повідомлення про те, що клієнти ресторанів псують їжу інших відвідувачів. Ресторани оголошують про нові заходи протидії так званому "суші-тероризму", включаючи встановлення камер відеоспостереження.

У матеріалі сказано, що японці вважають себе поважними та уважними до співгромадян. Щобільше, у їхніх ресторанах дуже високо цінується рівень санітарії та чистоти. Багато японців скаржаться, що серед молодого покоління стандарти норм поведінки знижуються. Так, молоді люди часто більше зацікавлені у лайках у соціальних мережах, які вони одержують за аморальні вчинки.

Раніше Фокус писав, що товстий пес із Португалії став найстарішим собакою у світі. Бобі породи португальський мастиф прожив 30 років і 267 днів і все ще досить бадьорий, щоб грати з чотирма друзями-кішками.

Ще нагадаємо, що у Франції затримали італійського мафіозі, який ховався 16 років. За даними Інтерполу, Едгардо Греко розшукувався за вбивство двох братів, яких забили до смерті в рибному магазині в Калабрії через мафіозну війну на початку 90-х.