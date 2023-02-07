Путин манипулирует и продвигает коррупцию в РФ, чтобы успокоить своих оппонентов, — ISW

Новый закон позволит российским парламентариям публиковать свои доходы в анонимной форме. По мнению военных экспертов, это попытка Кремля умиротворить политических игроков, составляющих внутреннюю базу поддержки российского президента.

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Президент России Владимир Путин 6 февраля подписал закон, отменяющий обязанность депутатов Госдумы и сенаторов публиковать декларации о доходах. Таким образом глава Кремля продолжает содействовать институциональной коррупции в РФ с помощью законодательных манипуляций. К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW) в очередном отчете.

Сообщается, что новый закон позволит российским парламентариям публиковать свои доходы в анонимной форме, в которой отсутствует персональные данные. При этом законодательная норма будет распространяться и на муниципальных депутатов. Однако существует один нюанс — депутаты муниципального и регионального уровня, которые осуществляют свои полномочия на непостоянной основе, обязаны отчитываться о своих доходах и имуществе только сразу после избрания. А затем — лишь в случае совершения крупных сделок, превышающих общий доход депутата и его супруги за три предшествующих года.

По словам одного из авторов поправок, главы Комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова, парламентарии продолжат сдавать декларации. Но в интернете будут размещаться не персональные данные, а только обобщенная статистическая информация.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя данную инициативу заявил, что "специальная военная операция вносит свою специфику в подачу деклараций". При этом он уточнил, антикоррупционный орган продолжил свою работу и в дальнейшем будет проверять данные деклараций депутатов и чиновников.

Эксперты ISW обратили внимание на то, что ранее, 29 декабря прошлого года, Путин подписал указ, освобождающий от публичного декларирования доходов всех российских чиновников, военнослужащих и правоохранителей, которые непосредственно принимают участие в войне против Украины.

"Эти два указа, вероятно, являются попыткой Кремля умиротворить политических игроков, составляющих внутреннюю базу поддержки Путина, и, вероятно, продолжат способствовать институционализации коррупции в России", — подытожили эксперты.

Напомним, 5 января на официальном сайте главы Кремля был обнародован указ Владимира Путина о "рождественское перемирие" на фронте. В документе сказано, что российские войска должны придерживаться режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине. Таким образом президент страны-агрессора признал все оккупированные территории частью украинского государства.