Путін маніпулює та просуває корупцію в РФ, щоб заспокоїти своїх опонентів, — ISW

Новий закон дозволить російським парламентаріям публікувати свої прибутки в анонімній формі. На думку військових експертів, це спроба Кремля утихомирити політичних гравців, які становлять внутрішню базу підтримки російського президента.

Related video

Президент Росії Володимир Путін 6 лютого підписав закон, який скасовує обов'язок депутатів Держдуми та сенаторів публікувати декларації про доходи. Так очільник Кремля продовжує сприяти інституційній корупції в РФ за допомогою законодавчих маніпуляцій. Такого висновку дійшли експерти Інституту вивчення війни (ISW) у черговому звіті.

Повідомляється, що новий закон дозволить російським парламентаріям публікувати свої доходи в анонімній формі, де відсутні персональні дані. Водночас законодавча норма поширюватиметься й на муніципальних депутатів. Однак існує один нюанс — депутати муніципального та регіонального рівня, які здійснюють свої повноваження на непостійній основі, зобов'язані звітувати про свої доходи й майно лише одразу після обрання. А потім — лише в разі здійснення великих угод, що перевищують загальний дохід депутата і його дружини за три попередні роки.

За словами одного з авторів поправок, голови Комітету Держдуми із законодавства Павла Крашеніннікова, парламентарі продовжать складати декларації. Але в інтернеті будуть розміщуватися не персональні дані, а лише узагальнена статистична інформація.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи цю ініціативу заявив, що "спеціальна військова операція вносить свою специфіку на подання декларацій". До того ж він уточнив, що антикорупційний орган продовжив свою роботу й надалі перевірятиме дані декларацій депутатів і чиновників.

Експерти ISW звернули увагу на те, що раніше, 29 грудня минулого року, Путін підписав указ, який звільняє від публічного декларування доходів усіх російських чиновників, військовослужбовців і правоохоронців, які безпосередньо беруть участь у війні проти України.

"Ці два укази, ймовірно, є спробою Кремля утихомирити політичних гравців, які становлять внутрішню базу підтримки Путіна, і, ймовірно, продовжать сприяти інституціоналізації корупції в Росії", — підсумували експерти.

Нагадаємо, 5 січня на офіційному сайті глави Кремля було оприлюднено указ Володимира Путіна про "різдвяне перемир'я" на фронті. У документі сказано, що російські війська мають дотримуватися режиму припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні. Так президент країни-агресора визнав усі окуповані території частиною української держави.