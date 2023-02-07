"Воскресла" в похоронном бюро: жительницу Нью-Йорка по ошибке признали мертвой

По словам американских официальных лиц, за последний месяц это уже по меньшей мере второй подобный случай.

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В США 82-летняя жительница Нью-Йорка была ошибочно признана умершей. Женщину доставили в похоронное бюро и спустя три часа нашли ее дышащей. Об этом пишет издание The Guardian.

Сообщается, что 4 февраля в 11:15 пациентка реабилитационного центра Water's Edge в Порт-Джефферсон на Лонг-Айленде была объявлена мертвой. Однако уже в 14:09 сотрудники похоронного бюро О. Б. Дэвиса на Миллер-плейс констатировали, что женщина жива.

Пожилая американка была доставлена в больницу. Информация о ее текущем состоянии здоровья не разглашается.

Авторы публикации отмечают, что согласно официальным данным, это уже второй подобный случай в США за последний месяц.

Ранее дом престарелых в Айове был оштрафован на 10 000 долларов за преждевременное объявление смерти 66-летняя женщины. Инцидент произошел 3 января в Центре специальной помощи для больных болезнью Альцгеймера Глен-Оукс в Урбандейле.

Пациентка была помещена в мешок для трупов и доставлена в похоронное бюро и крематорий Анкени, где оказалось, что она жива. Работники учреждения отправили женщину обратно в медицинское учреждение, где она скончалась спустя 2 дня.

По данным полиции, этим инцидентом займется прокуратура штата Нью-Йорка.

Напомним, что 4 февраля стало известно об "оживлении" человека, смерть которого поочередно констатировали три медработника Института судебной медицины. Ученые предположили, что 29-летний заключенный исправительного учреждения Астурия на северо-западе Испании пережил редкое состояние каталепсии.

Еще Фокус писал о том, что в 11 января СМИ сообщили об изъятии скелета Чарльза Бирна, больше известного как "ирландский великан", из экспозиции Хантерианского музея. Под конец жизни Бирн зарабатывал на жизнь, показывая себя публике, однако в своем завещании мужчина указал, что хочет быть похоронен в море, чтобы его тело не стало музейным экспонатом.