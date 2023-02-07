"Воскресла" у похоронному бюро: мешканку Нью-Йорка помилково визнали мертвою

За словами американських офіційних осіб, за останній місяць це вже щонайменше другий такий випадок.

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У США 82-річну жительку Нью-Йорка помилково визнано померлою. Жінку доставили до похоронного бюро і через три години знайшли її живою. Про це пише видання The Guardian.

Повідомляється, що 4 лютого об 11:15 пацієнтку реабілітаційного центру Water's Edge в Порт-Джефферсон на Лонг-Айленді оголосили мертвою. Проте вже о 14:09 співробітники похоронного бюро О. Б. Девіса на Міллер-Плейс констатували, що жінка жива.

Літню американку доставили до лікарні. Інформація про її стан здоров'я не розголошується.

Автори публікації зазначають, що згідно з офіційними даними, це вже другий такий випадок у США за останній місяць.

Раніше будинок для людей похилого віку в Айові оштрафували на 10 000 доларів за передчасне оголошення смерті 66-річної жінки. Інцидент стався 3 січня у Центрі спеціальної допомоги для хворих на хворобу Альцгеймера Глен-Оукс в Урбандейлі.

Пацієнтку помістили в мішок для трупів і доставили до похоронного бюро та крематорію Анкені, де виявилося, що вона жива. Працівники установи відправили жінку назад до медичного закладу, де вона померла через 2 дні.

За даними поліції, цим інцидентом опікуватиметься прокуратура штату Нью-Йорка.

Нагадаємо, що 4 лютого стало відомо про "пожвавлення" людини, смерть якої по черзі констатували три медпрацівники Інституту судової медицини. Вчені припустили, що 29-річний ув'язнений виправної установи Астурія на північному заході Іспанії пережив рідкісний стан каталепсії.

Ще Фокус писав про те, що в 11 січня ЗМІ повідомили про вилучення скелета Чарльза Бірна, більше відомого як "ірландський велетень" з експозиції Хантеріанського музею. Наприкінці життя Бірн заробляв життя, показуючи себе публіці, проте у своєму заповіті чоловік зазначив, що хоче бути похований у морі, щоб його тіло не стало музейним експонатом.