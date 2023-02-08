Зеленский вылетел из Лондона в Париж для встречи с Макроном и Шольцом, — СМИ

По информации журналистов, по прибытии в Париж украинского лидера ждет небольшая фотосессия, после которой его отвезут в Елисейский дворец.

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После краткосрочного визита в Великобританию вечером 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский вылетел во Францию. В скором времени его самолет приземлится в парижском аэропорту "Орли". Об этом сообщает The Guardian.

После фотосессии у трапа самолета Зеленского ждет ужин с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом в Елисейском дворце.

[ + – ] Владимир Зеленский и Риши Сунак

Премьер-министр Риши Сунак поблагодарил украинского лидера за визит в Великобританию и пообещал продолжить поддерживать Украину перед лицом российской агрессии.

[ + – ] Владимир Зеленский и Риши Сунак

"Владимир, было привилегией встретиться с Вами сегодня здесь, в Великобритании. Мы знаем, что Украина в конечном итоге победит тиранию, а Великобритания продолжит подготавливать и вооружать украинских военных необходимым. Всегда будем вашими верными друзьями", — написал Сунак в Twitter.

[ + – ] Владимир Зеленский и Риши Сунак

Ранее Фокус сообщал, что, по данным СМИ, Зеленский выступит в Европарламенте и посетит саммит ЕС 9 февраля. Во время своего выступления Зеленский перечислит необходимые Украине вооружения для деоккупации территории от российских захватчиков. Перед выступлением Зеленский примет участие в саммите глав государств ЕС.

Напомним, что в Великобритании Зеленский также побывал на аудиенции короля Карла III в Букингемском дворце. Британский монарх был в строгом костюме, а украинский лидер — в привычной для военного времени одежде в стиле милитари.