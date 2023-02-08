Зеленський вилетів із Лондона до Парижа для зустрічі з Макроном та Шольцом, — ЗМІ

За інформацією журналістів, після прибуття до Парижа на українського лідера чекає невелика фотосесія, після якої його відвезуть до Єлисейського палацу.

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Після короткострокового візиту до Великобританії увечері, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський вилетів до Франції. Незабаром його літак приземлиться у паризькому аеропорту "Орлі". Про це повідомляє The Guardian.

Після фотосесії біля трапа літака Зеленського чекає вечеря з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом в Єлисейському палаці.

[ + – ] Володимир Зеленський та Ріші Сунак

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак подякував українському лідеру за візит до Великобританії і пообіцяв продовжити підтримувати Україну перед російською агресією.

[ + – ] Володимир Зеленський та Ріші Сунак

"Володимире, було привілеєм зустрітися з Вами сьогодні тут, у Великій Британії. Ми знаємо, що Україна зрештою переможе тиранію, а Велика Британія продовжить готувати та озброювати українських військових необхідним. Завжди будемо вашими вірними друзями", — написав Сунак у Twitter.

[ + – ] Володимир Зеленський та Ріші Сунак

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними ЗМІ, Зеленський виступить у Європарламенті та відвідає саміт ЄС 9 лютого. Під час свого виступу Зеленський перерахує потрібні Україні озброєння для деокупації території від російських загарбників. Перед виступом Зеленський візьме участь у саміті глав держав ЄС.

Нагадаємо, що у Великій Британії Зеленський також побував на аудієнції короля Карла III у Букінгемському палаці. Британський монарх був у суворому костюмі, а український лідер — у звичному для воєнного часу одязі у стилі мілітарі.