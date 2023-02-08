Зеленский выступит в Европарламенте и посетит саммит ЕС 9 февраля, — СМИ

По информации журналистов, во время выступления Зеленский перечислит вооружение, необходимое для деоккупации Украины. Речи украинского лидера в Европарламенте будет предшествовать участие в саммите глав государств ЕС.

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В четверг, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступит перед евродепутатами в Брюсселе, об этом сообщает DW.

Речи украинского лидера в Европарламенте будет предшествовать участие в саммите глав государств и правительств стран ЕС.

Судя по всему, Зеленский поблагодарит союзников за оказанную военную помощь в отражении агрессии России, а также сообщит, что еще нужно ВСУ, чтобы деоккупировать свои территории и отбросить российских оккупантов за пределы Украины.

Напомним, что британские танки Challenger 2 будут поставлены в Украину уже через несколько недель. Об этом заявил британский премьер Риши Сунак. По его словам, Украину необходимо вооружить в ближайшее время, а также укрепить в долгосрочной перспективе. По словам же Зеленского, отсутствие у ВСУ необходимых вооружений чревато стагнацией.

Фокус также сообщал, что, премьер-министр Великобритании не исключает поставок истребителей в Украину, передача которых обсуждается с зарубежными партнерами Украины.

По информации BBC, в Брюсселе обиделись, что президент Украины решил первым делом посетить Великобританию, а не Брюссель. Дипломаты сообщили, что самолюбие высокопоставленных лиц в Евросоюзе было уязвлено из-за выбора украинского президента.

На британских островах президент Украины встретился с королем Карлом III. Сразу же после аудиенции Зеленский уехал из Букингемского дворца.