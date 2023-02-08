Зеленський виступить у Європарламенті та відвідає саміт ЄС 9 лютого, — ЗМІ

За інформацією журналістів, під час виступу Зеленський перерахує озброєння, потрібне для деокупації України. Промові українського лідера в Європарламенті передуватиме участь у саміті глав держав ЄС.

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У четвер, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський виступить перед євродепутатами у Брюсселі, повідомляє DW.

Промові українського лідера в Європарламенті передуватиме участь у саміті глав держав та урядів країн ЄС.

Зважаючи на все, Зеленський подякує союзникам за надану військову допомогу у відбитті агресії Росії, а також повідомить, що ще потрібно ЗСУ, щоб деокупувати свої території та відкинути російських окупантів за межі України.

Нагадаємо, що британські танки Challenger 2 будуть поставлені в Україну вже за кілька тижнів. Про це заявив британський прем'єр Ріші Сунак. За його словами, Україну необхідно озброїти найближчим часом, а також зміцнити у довгостроковій перспективі. За словами ж Зеленського, відсутність у ЗСУ необхідних озброєнь загрожує стагнацією.

Фокус також повідомляв, що прем'єр-міністр Великобританії не виключає постачання винищувачів в Україну, передача яких обговорюється із закордонними партнерами України.

За інформацією ВВС, у Брюсселі образилися, що президент України вирішив насамперед відвідати Велику Британію, а не Брюссель. Дипломати повідомили, що самолюбство високопосадовців у Євросоюзі було вражене через вибір українського президента.

На британських островах президент України зустрівся з королем Карлом III. Відразу після аудієнції Зеленський виїхав з Букінгемського палацу.