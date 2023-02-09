Основатель ЧВК "Вагнер" получает миллиарды на госконтрактах и скупает особняки в Петербурге, – СМИ

Денежное состояние Евгения Пригожина и его семьи резко увеличилось за время большой войны России с Украиной. По данным журналистов, компании "повара Путина" заработали на поставке питания почти 100 млрд рублей.

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Влияние и доходы основателя российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина значительно увеличились за время полномасштабной войны России с Украиной. Об этом говорится в совместном расследовании издания "Верстка" и канала "Можем объяснить".

Пригожин и его наемники в 2022 году стали одними из основных участников войны. Подконтрольные ему компании, связанные с поставками питания по госконтрактам в учреждения социальной сферы заработали 91,5 млрд рублей. Суммарный доход этих компаний за 10 лет, с 2011 по 2021 годы, не превышал 184,6 млрд рублей.

Источник издания в мэрии Москвы рассказал о теплых отношениях Евгения Пригожина с руководством города, ведь в 2018 году он помог мэру Сергею Собянину переизбраться на пост. Благодаря связям с чиновниками Пригожин без проблем получал госконтракты на питание для школ и детсадов.

За десять лет его структуры получили 94,8% контрактов на школьное питание, при этом качество еды было сомнительным. В конце 2021 года московская школа № 1279 "Эврика" подала иск к компании "Школьник-ЮЗ". Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных норм, которые допустил поставщик еды. По данным авторов, в иске школе отказали.

Больше всего контрактов на 25 млрд рублей в 2022 году получила компания ООО "Руссоцкапитал". Компания "Верона" за год получила госконтрактов на 18 млрд рублей, ЗАО "КДП" — на 17 млрд рублей, причем одним из главных заказчиков был детский лагерь "Артек" в оккупированном Крыму, сказано в материале.

Пригожин завладел землями Минобороны России

Главная компания основателя ЧВК "Вагнер" в схемах с земельными участками — ООО "Мегалайн" из Петербурга, выяснили журналисты.

В 2015 году контора получила контракты на коммунальное обслуживание военных городков в Московской, Брянской и Тверской областях. Эта же организация начала строительство военного городка в приграничном с Украиной городе Валуйки Белгородской области за 3,3 млрд рублей.

"Мегалайн" получил много недвижимых объектов в подмосковном Щелково площадью до 64 тысяч кв. метров — земельные участки, солдатскую казарму, столовую, клуб, учебное здание, плац, склады стройматериалов, лесопилку и прочее.

"Верстка" подсчитала, что вся недвижимость, полученная "Мегалайном", оценивается в 466 млн рублей, а Минобороны РФ оценило ее в 328 млн. Бюджет России мог потерять более 138 млн рублей.

Недвижимость Евгения Пригожина: миллиардер скупал активы в Петербурге

Расследователи обратили внимание на миллиардные активы семьи Пригожина в Санкт-Петербурге. Семья "повара Владимира Путина" владеет участками и коммерческими зданиями на сумму около 7 миллиардов рублей.

Сын Евгения Пригожин Павел владеет особняком в коттеджном поселке "Северный Версаль" за 90–95 миллионов рублей площадью 937 кв. метров. Название фирмы-застройщика комплекса — "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", она также подконтрольна Пригожину.

[ + – ] Сын Евгения Пригожин Павел владеет особняком в поселке "Северный Версаль" площадью 937 кв. метров

В коттеджном поселке расположен комплекс "Лахтинский пассаж" площадью 2,6 тысячи кв. метров, цена объекта может достигать 260 миллионов рублей. Формальный владелец объекта — фирма "Бета", ее Пригожин основал в 2005 году.

Павел Пригожин через компанию "Лахта Парк" владеет домом площадью 674 кв. метра на 18 сотках земли за 65 миллионов рублей.

"Сын "повара Путина" владеет имуществом более чем на 400 млн рублей", — подсчитали расследователи.

В поселке "Северный Версаль" находится дом самого Пригожина площадью 550 квадратных метров, а рядом с ним — имение супруги бизнесмена. В 2016 году Фонд борьбы с коррупцией оценил стоимость двух особняков и участка, принадлежащих Любови Пригожиной, в 600 миллионов рублей.

Там же находится дом старшей дочери Пригожина — Полины. Дочь владеет самым небольшим поместьем на 317 кв. метров стоимостью 50 миллионов рублей.

У Пригожина есть и другие активы в Санкт-Петербурге. В 2021 году компания "Реал Эстейт" купила участок в центре города за 500 миллионов рублей для возведения бизнес-центра площадью около 30 тысяч кв. метров.

Евгений Пригожин приобрел недостроенный бизнес-центр "Морская столица" и в 2022 году открыл там бизнес-пространство "ЧВК Вагнер Центр". Кадастровая стоимость объекта — 4,38 миллиарда рублей.

Сын российского миллиардера Павел владеет бизнес-центром Sinop на Синопской набережной через компанию "Бизнеспроф", кадастровая стоимость которого превышает 1,2 миллиарда рублей. На момент покупки Sinop оценили в 10 тысяч рублей.

Сейчас в бизнес-центре Sinop сдают в аренду офисы по цене от 357 тысяч до 5,5 млн рублей в месяц.

"Пригожин действует в логике, что сейчас с ним вообще никто ничего не сделает. Он долго и показательно выстраивал имидж человека без границ", — отметил в общении с "Версткой" собеседник, близкий к властям Петербурга.

Напомним, что 9 февраля Евгений Пригожин приостановил набор заключенных в "ЧВК Вагнера". Российские оппозиционеры говорят, что это связано с большими потерями наемников под Бахмутом Донецкой области.

По данным СМИ, ЧВК "Вагнера" вынужденно изменила тактику, так как для применения малых штурмовых групп уже не осталось человеческого ресурса.