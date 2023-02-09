Засновник ПВК "Вагнер" отримує мільярди на держконтрактах та скуповує особняки в Петербурзі, – ЗМІ

Грошовий статок Євгена Пригожина та його сім'ї різко збільшився за час великої війни Росії з Україною. За даними журналістів, компанії "кухаря Путіна" заробили на постачанні харчування майже 100 млрд рублів.

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Вплив та доходи засновника російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина значно збільшилися за час повномасштабної війни Росії з Україною. Про це йдеться у спільному розслідуванні видання "Верстка" та каналу "Можем объяснить".

Пригожин та його найманці у 2022 році стали одними з основних учасників війни. Підконтрольні йому компанії, пов'язані з постачанням харчування за держконтрактами до установ соціальної сфери заробили 91,5 млрд рублів. Сумарний прибуток цих компаній за 10 років, з 2011 по 2021 роки, не перевищував 184,6 млрд рублів.

Джерело видання в мерії Москви розповіло про теплі відносини Євгена Пригожина з керівництвом міста, адже у 2018 році він допоміг меру Сергію Собяніну переобратися на посаду. Завдяки зв'язкам із чиновниками Пригожин без проблем отримував держконтракти на харчування для шкіл та дитсадків.

За десять років його структури отримали 94,8% контрактів на шкільне харчування, водночас якість їжі була сумнівною. Наприкінці 2021 року московська школа №1279 "Еврика" подала позов до компанії "Школяр-ЮЗ". Фахівці Росспоживнагляду виявили порушення санітарних норм, яких припустився постачальник їжі. За даними авторів, у позові школі відмовили.

Найбільше контрактів на 25 млрд рублів у 2022 році отримала компанія ТОВ "Руссоцкапітал". Компанія "Верона" за рік отримала держконтрактів на 18 млрд рублів, ЗАТ "КДП" — на 17 млрд рублів, причому одним із головних замовників був дитячий табір "Артек" в окупованому Криму, сказано у матеріалі.

Пригожин заволодів землями Міноборони Росії

Головна компанія засновника ПВК "Вагнер" у схемах із земельними ділянками — ТОВ "Мегалайн" з Петербурга, з'ясували журналісти.

У 2015 році контора отримала контракти на комунальне обслуговування військових містечок у Московській, Брянській та Тверській областях. Ця ж організація розпочала будівництво військового містечка у прикордонному з Україною місті Валуйки Білгородської області за 3,3 млрд рублів.

"Мегалайн" отримав багато нерухомих об'єктів у підмосковному Щолковому площею до 64 тисяч кв. метрів — земельні ділянки, солдатську казарму, їдальню, клуб, навчальний будинок, плац, склади будматеріалів, тартак та інше.

"Верстка" підрахувала, що вся нерухомість, отримана "Мегалайном", оцінюється в 466 млн рублів, а Міноборони РФ оцінило її в 328 млн. Бюджет Росії міг втратити понад 138 млн рублів.

Нерухомість Євгена Пригожина: мільярдер скуповував активи в Петербурзі

Розслідувачі звернули увагу на мільярдні активи сім'ї Пригожина у Санкт-Петербурзі. Сім'я "кухаря Володимира Путіна" володіє ділянками та комерційними будинками на суму близько 7 мільярдів рублів.

Син Євгена Пригожина Павло має особняк у котеджному селищі "Північний Версаль" за 90-95 мільйонів рублів площею 937 кв. метрів. Назва фірми-забудовника комплексу — "Конкорд Менеджмент та Консалтинг", вона також підконтрольна Пригожину.

[ + – ] Син Євгена Пригожин Павло володіє особняком у селищі "Північний Версаль" площею 937 кв. метрів

У котеджному селищі розташований комплекс "Лахтинський пасаж" площею 2,6 тисячі кв. метрів, вартість об'єкта може досягати 260 мільйонів рублів. Формальний власник об'єкта — фірма "Бета", її Пригожин заснував у 2005 році.

Павло Пригожин через компанію "Лахта Парк" володіє будинком площею 674 кв. метри на 18 сотках землі за 65 мільйонів рублів.

"Син "кухаря Путіна" володіє майном більш ніж на 400 млн рублів", — підрахували розслідувачі.

У селищі "Північний Версаль" знаходиться будинок самого Пригожина площею 550 квадратних метрів, а поряд з ним — маєток дружини бізнесмена. У 2016 році Фонд боротьби з корупцією оцінив вартість двох особняків та ділянки, що належать Любові Пригожиній, у 600 мільйонів рублів.

Там знаходиться будинок старшої дочки Пригожина — Поліни. Дочка володіє найменшим маєтком на 317 кв. метрів вартістю 50 мільйонів рублів.

Пригожин має й інші активи в Санкт-Петербурзі. У 2021 році компанія "Реал Естейт" купила ділянку в центрі міста за 500 мільйонів рублів для будівництва бізнес-центру площею близько 30 тисяч кв. метрів.

Євген Пригожин придбав недобудований бізнес-центр "Морська столиця" і у 2022 році відкрив там бізнес-простір "ЧВК Вагнер Центр". Кадастрова вартість об'єкта — 4,38 мільярда рублів.

Син російського мільярдера Павло володіє бізнес-центром Sinop на Синопській набережній через компанію "Бізнеспроф", кадастрова вартість якого перевищує 1,2 мільярда рублів. На момент покупки Sinop оцінили у 10 тисяч рублів.

Зараз у бізнес-центрі Sinop здають в оренду офіси за ціною від 357 тисяч до 5,5 млн рублів на місяць.

"Пригожин діє в логіці, що зараз із ним взагалі ніхто нічого не зробить. Він довго і показово вибудовував імідж людини без кордонів", — зазначив у спілкуванні з "Версткою" співрозмовник, близький до влади Петербурга.

Нагадаємо, що 9 лютого Євген Пригожин призупинив набір ув'язнених у ПВК "Вагнер". Російські опозиціонери кажуть, що це пов'язано із великими втратами найманців під Бахмутом Донецької області.

За даними ЗМІ, ПВК "Вагнер" вимушено змінила тактику, оскільки для застосування малих штурмових груп уже не залишилося людського ресурсу.