Вопрос времени: Россию ожидает не осмысленный протест, а свержение власти, — ГУР

По мнению представителя военной разведки Андрея Юсова, в РФ отсутствует гражданское общество, которое способно на осмысленный протест. Не имея демократических практик и опыта сопротивления, рабское общество способно только на бунт, который перерастет в смену режима.

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В российском государстве произойдет смена режима в результате бунта населения. Это будет не осмысленный протест населения, а именно бунт, поскольку Россия имеет рабское деморализованное общество. С таким прогнозом 9 февраля выступил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Спикер полагает, что бунт в Российской Федерации произойдет в любом случае — это вопрос времени. При этом если бы в РФ было гражданское общество, тогда можно было бы говорить о возможности гражданского протеста. Однако народ России сотни лет жил в рабстве, считает Юсов, и поэтому протеста не будет из-за отсутствия демократических практик и опыта сопротивления.

"В целом гражданского общества в России нет. Оно вымерло. Оно выбито и уничтожено. А рабы, соответственно, оказывать сопротивление не могут. Но бунт все равно будет. Это вопрос времени", — подчеркнул Юсов.

По его словам, логично было бы подумать, что родственники мобилизованных россиян должны "бить тревогу", выходить на акции протеста и обращаться в суды, однако этого не происходит. Причина такого пассивного отношения, по мнению спикера ГУР, кроется в том, что на каком-то этапе в России цены на нефть позволили прокормить население. Для многих этого оказалось достаточно, а всех остальных либо выдавили из страны, либо посадили в тюрьмы, отметил Юсов.

"Поскольку общества там нет, то это будет не протест, а бунт, который в конце концов, так или иначе, закончится сменой режима и переформатированием в самой Российской Федерации", — подытожил представитель ГУР.

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