Питання часу: на Росію чекає не осмислений протест, а повалення влади, — ГУР

На думку представника військової розвідки Андрія Юсова, в РФ відсутнє громадянське суспільство, яке здатне на осмислений протест. Не маючи демократичних практик і досвіду опору, рабське суспільство здатне лише на бунт, який переросте у зміну режиму.

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У російській державі відбудеться зміна режиму внаслідок бунту населення. Це не осмислений протест населення, а саме бунт, оскільки Росія має рабське деморалізоване суспільство. З таким прогнозом 9 лютого виступив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Спікер вважає, що бунт у Російській Федерації відбудеться у будь-якому випадку — це питання часу. При цьому, якби в РФ було громадянське суспільство, тоді можна було б говорити про можливість громадянського протесту. Однак народ Росії сотні років жив у рабстві, вважає Юсов, і тому протесту не буде через відсутність демократичних практик і досвіду спротиву.

"Загалом громадянського суспільства в Росії немає. Воно вимерло. Воно вибите та знищене. А раби, відповідно, чинити опір не можуть. Але бунт все одно буде. Це питання часу", — наголосив Юсов.

За його словами, логічно було б подумати, що родичі мобілізованих росіян мають "бити на сполох", виходити на акції протесту та звертатися до судів, проте цього не відбувається. Причина такого пасивного ставлення, на думку спікера ГУР, у тому, що на якомусь етапі в Росії ціни на нафту дозволили прогодувати населення. Для багатьох цього виявилося достатньо, а решту або вичавили з країни, або посадили у в'язниці, зазначив Юсов.

"Оскільки суспільства там немає, то це буде не протест, а бунт, який зрештою так чи інакше закінчиться зміною режиму та переформатуванням у самій Російській Федерації", — підсумував представник ГУР.

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