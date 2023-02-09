"Узурпировала кресло СССР": Украина готова доказать нелегитимность членства России в ООН, — МИД

Украинские нардепы попросили министра иностранных дел Дмитрия Кулебу озвучить информацию о том, как продвигается вопрос с исключением страны-агрессора из ООН. В МИД уверяют, что разработали детальную позицию по этому поводу.

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Украинские нардепы обратились к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе с просьбой проинформировать о том, как складывается ситуация с исключением Российской Федерации из ООН. В ответ спикер МИД Олег Николенко у себя в Facebook 9 февраля опубликовал подробную информацию по этому вопросу.

По словам Николенко, страна-агрессор, будучи членом ООН, активно использует право вето в организации в свою пользу. Особенно это стало заметно после вторжения в Украину в феврале прошлого года.

"Злоупотребление РФ правом вето приобрело вопиющие масштабы", — подчеркнул он.

Как говорит представитель МИД, многочисленные военные преступления РФ стали прямым следствием того, как 31 год назад Россия получило членство в ООН и статус постоянного члена Совета Безопасности в обход действующего Устава организации.

Исключение России из ООН: что делают Украина

26 декабря прошлого года Министерство иностранных дел Украины сделало официальное заявление и нотифицировало страны-члены ООН о начале системной кампании по лишению России статуса постоянного члена Совета Безопасности.

В результате дипломатическое ведомство привлекло украинских и зарубежных специалистов, включая юристов-международников. В сотрудничестве с ними была разработана детальная аргументированная позиция о нелегитимности пребывания страны-агрессора в Совбезе и ООН и необходимости ее исключения, объясняет Николенко.

Речь идет о том, что РФ "унаследовала" кресло СССР в Совбезе после развала Советского Союза без предусмотренных уставом ООН оснований.

"В декабре 1991 года российская делегация без уставных оснований узурпировала в Совете Безопасности ООН кресло СССР", — объясняет Николенко аргументацию украинского дипведомства.

В результате обретение Россией статуса постоянного члена Совбеза ООН было и остается незаконным. Нарушив таким образом Устав организации, Кремль почувствовал свою безнаказанность и стал этим открыто пользоваться.

Спикер МИД также отметил, что украинские дипломаты провели целенаправленную работу более чем в двадцати странах, пытаясь привлечь государства к процессу исключения России.

Напомним, 6 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в мире растет угроза эскалации, а война на территории Украины может выйти за пределы страны и распространиться на другие территории. Он также добавил, что миру нужен мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

1 февраля на официальном сайте ООН появилось заявление экспертов с призывом допустить российских спортсменов на Олимпиаду.