"Узурпувала крісло СРСР": Україна готова довести нелегітимність членства Росії в ООН, — МЗС

Українські нардепи попросили міністра закордонних справ Дмитра Кулебу озвучити інформацію про те, як просувається питання з виключенням країни-агресора з ООН. У МЗС запевняють, що розробили детальну позицію щодо цього.

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Українські нардепи звернулися до міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з проханням поінформувати про те, як складається ситуація з виключенням Російської Федерації з ООН. У відповідь речник МЗС Олег Ніколенко в себе у Facebook 9 лютого опублікував докладну інформацію щодо цього питання.

За словами Ніколенка, країна-агресор, будучи членом ООН, активно використовує право вето в організації на свою користь. Особливо це стало помітним після вторгнення в Україну в лютому минулого року.

"Зловживання РФ правом вето набуло кричущих масштабів", — підкреслив він.

Як каже представник МЗС, численні вонні злочини РФ стали прямим наслідком того, як 31 рік тому Росія отримала членство в ООН і статус постійного члена Ради Безпеки в обхід чинного Статуту організації.

Виключення Росії з ООН: що робить Україна

26 грудня минулого року Міністерство закордонних справ України зробило офіційну заяву та нотифікувало країн-членів ООН про початок системної кампанії щодо позбавлення Росії статусу постійного члена Ради Безпеки.

У результаті дипломатичне відомство залучило українських і зарубіжних фахівців, включаючи юристів-міжнародників. У співпраці з ними було розроблено детальну аргументовану позицію про нелегітимність перебування країни-агресора в Раді Безпеки й ООН і необхідність її виключення, пояснює Ніколенко.

Ідеться про те, що РФ "успадкувала" крісло СРСР у Раді безпеки після розвалу Радянського Союзу без передбачених статутом ООН підстав.

"У грудні 1991 року російська делегація без статутних підстав узурпувала в Раді Безпеки ООН крісло СРСР", — пояснює Ніколенко аргументацію українського дипвідомства.

У результаті отримання Росією статусу постійного члена Ради безпеки ООН було та залишається незаконним. Порушивши так спосіб Статут організації, Кремль відчув свою безкарність і став цим відкрито користуватися.

Спікер МЗС також зазначив, що українські дипломати провели цілеспрямовану роботу більш як у двадцяти країнах, намагаючись залучити держави до процесу виключення Росії.

Нагадаємо, 6 лютого генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що у світі зростає загроза ескалації, а війна на території України може вийти за межі країни та поширитися на інші території. Він також додав, що світові потрібен мир відповідно до Статуту ООН і міжнародного права.

1 лютого на офіційному сайті ООН з'явилася заява експертів із закликом допустити російських спортсменів на Олімпіаду.