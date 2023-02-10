На границе Казахстана и России произошло землетрясение (карта)

По словам специалистов, землетрясение магнитудой 4,4 балла произошло в 14 часов по киевскому времени в приблизительно 200 км от города Усть-Каменогорск.

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В пятницу, 10 февраля, на границе между Казахстаном и Российской Федерацией произошло землетрясение магнитудой 4,4 по шкале Рихтера. В течении текущей недели это уже второй раз, когда в Казахстане ощущают подземные толчки. Об этом сообщает сейсмологическая опытно-методологическая экспедиция МЧС Казахстана.

Специалисты сообщили, что в 18:35 по местному времени (14:35 по Киеву) в 208 км к юго-востоку от города Усть-Каменогорска были зафиксированы подземные толчки. В сообщении указывается, что очаг землетрясения был на глубине 10 км.

Данное землетрясение специалисты относят к классу слабых, информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

[ + – ] Землетрясение на границе Казахстана и России

Напомним, ранее Фокус сообщал, что число погибших в результате большого землетрясения в Турции и Сирии выросло до 20 000 человек. Сообщается, что сотни тысяч людей в обеих странах остались без крова посреди зимы. Многие разбили лагеря в импровизированных убежищах на автостоянках супермаркетов, в мечетях, на обочинах дорог или среди руин.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что 9 февраля спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что в результате разрушительного землетрясения в Турции 5 украинцев могут находиться под завалами. Представитель украинского министерства заявил, что одна гражданка Украины была госпитализирована. Кроме того, 22 украинцев до сих пор не вышли на связь.