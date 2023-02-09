Землетрясение в Турции: пять украинцев могут находится под завалами, — МИД

Представитель украинского министерства Олег Николенко сообщил, что одна гражданка Украины была госпитализирована. Кроме того, 22 украинцев до сих пор не вышли на связь.

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В результате разрушительного землетрясения в Турции 5 украинцев могут находиться под завалами. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он рассказал, что консулы поехали в зону стихийного бедствия на юге Турции, чтобы помочь украинским гражданам. Дипломаты везут теплую одежду, лекарства и предметы первой необходимости. По прибытию они будут координировать поиски украинцев, предоставлять помощь пострадавшим и организовывать эвакуацию.

"Есть информация о вероятном пребывании 5 украинцев под завалами. МИД и посольство активно взаимодействуют с турецкими властями ради их спасения", — добавил представитель министерства.

Николенко также рассказал, что одна гражданка Украины была госпитализирована, угрозы ее жизни нет. В общей сложности были найдены 103 украинца, еще 22 гражданина не выходят на связь. Украинские дипломаты работают над установлением мест их нахождения и поддерживают связь с родственниками.

Напомним, 9 февраля стало известно, что в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 15 тысяч людей. По данным чиновников, в Турции погибли по меньшей мере 12 873 человека, а в Сирии погибли минимум 2 950 человек.

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об оказании помощи Турции. Она будет оказана в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи".