В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли свыше 15 тысяч человек (видео)

По данным чиновников, в Турции погибли по меньшей мере 12 873 человека, а в Сирии погибли, минимум, 2 950 человек.

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В результате масштабного землетрясения в Турции и Сирии общее число погибших возросло до 15 тысяч человек. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает телеканал Aljazeera.

По данным официальных лиц, в Турции погибли по меньшей мере 12 873 человека, в то время как в Сирии погибли, минимум, 2 950 человек.

Журналисты Aljazeera опубликовали видео спасения младенца, который провел под завалами почти 70 часов. Операция проходила в турецком городе Хатай.

Проходит 72-часовое "окно спасения"

Как сообщил The Guardian со ссылкой на слова Илана Кельмана, профессора катастроф и здоровья в Университетском колледже Лондона, более 90% пострадавших от землетрясения спасаются в течение первых трех дней, сообщил AFP Илан Кельман, профессор катастроф и здоровья в Университетском колледже Лондона.

С момента первого землетрясения в Турции и Сирии прошло чуть более 72 часов.

"Но это число может значительно варьироваться в зависимости от погоды, афтершоков и того, как быстро спасательные команды и оборудование могут прибыть на место происшествия — все эти факторы в настоящее время идут вразрез с усилиями в Турции и Сирии", — сообщил Кельман.

Масштабное землетрясение в Турции и Сирии

Напомним, что 6 февраля на территории Турции и Сирии произошло масштабное землетрясение. Общее число пострадавших составляет более 40 тысяч человек, разрушены тысячи зданий, под завалами которых до сих пор находятся люди.

Турецкие власти объявили чрезвычайное положение в 10 провинциях, пострадавших от землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6. Эпицентр стихии был в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш.

Во вторник, 7 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким президентом Реджепом Тайпом Эрдоганом. Украинский лидер пообещал отправить в Турцию поисково-спасательный отряд и технику для ликвидации последствий землетрясения.

В тот же день Владимир Зеленский подписал указ об оказании гуманитарной помощи Турции. Ее обеспечением займется Кабинет министров Украины.

8 февраля сообщалось о том, что всего для ликвидации последствий разрушительного землетрясения Украина направила в Турцию 87 человек личного состава, 18 единиц техники и 10 поисково-спасательных собак.