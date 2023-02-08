Украинка в Турции: "Землетрясение разрушило весь город, кто на машинах – уезжают, мы остались"

Стихия стерла с лица земли целые улицы — люди живут в уцелевших пристройках или бегут к родственникам, описывает происходящее читательница Фокуса из турецкого города Искендерун. По последним данным, замлетрясение унесло жизни более 8,5 тысяч человек.

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Землетрясение в Турции, произошедшее утром 6 февраля, стерло с лица земли целые улицы. О последствиях рассказала читательница Фокуса по имени Татьяна, проживающая в пострадавшем от стихии городе Искендерун.

"Мы живы. Дети живы, муж жив. Дома нет. Сейчас живем в пристройке рядом с подвалом, которая уцелела", — отметила она.

Татьяна говорит, что землетрясение разрушило почти весь город, домов на улицах просто не осталось. Люди живут или в уцелевших пристройках или убегают к родственникам. У кого остались машины, уезжают.

[ + – ] Спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди или кошки

Многие люди заняты разбором завалов — как местные жители, так и спасатели. Сначала разбирают дома, где могут находиться люди или кошки.

"Организовали эвакуацию. Мы пока здесь остаемся. Еду носят волонтеры. Многие люди заняты разбором завалов — и местные, и приехавшие службы. Наш дом пока не разбирают, мы в очереди. Кошек много по улице", — сообщила Татьяна.

[ + – ] Турецкие власти объявили чрезвычайное положение в 10 провинциях

Утро 6 февраля, по словам украинки, началось внезапно и поначалу было непонятно, что произошло.

"Очень трясло, я упала, потом схватила детей и побежала на улицу. Дом стал падать на глазах, было ужасно — как в кино побывала. Воздух очень пахнет кровью и пылью. Трудно дышать. Люди не знают, куда ехать дальше", — поделилась женщина впечатлениями.

Татьяна говорит о вероятности повторного землетрясения в разных регионах Турции.

Землетрясение в Турции 2023: новые данные о погибших

Турецкие власти объявили чрезвычайное положение в 10 провинциях, пострадавших от землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6. Эпицентр стихии был в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш, сообщило издание Haberturk.

Сильный ущерб стихия нанесла городам Малатья, Адыяман, Газиантеп и Хатай.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 февраля посетил город Кахраманманраш и объявил последние данные о пострадавших. По его сведениям, 8 574 человека погибли, а 49 133 получили различные травмы.

[ + – ] Эрдоган обещал предоставить каждой пострадавшей семье финансовую помощь в размере 10 тысяч лир

Землетрясение разрушило 6 444 жилых построек. Эрдоган обещал предоставить каждой семье, пострадавшей от землетрясений, государственную помощь в размере 10 тысяч лир (530 долларов). Лишившиеся жилья могут поселиться в гостиницах Антальи, Аланьи и Мерсина.

Президент Турции объявил 7-дневный национальный траур.

Министр окружающей среды и городского планирования Турции Мурат Курум заявил, что крупнейшее бедствие за последнее столетие коснулось 13,5 миллионов турецких граждан.

Напомним, что землетрясение в Турции затронуло соседнюю Сирию. Аэрокосмическая компания Maxar Technologies недавно показала спутниковые снимки турецкого города Ислахие, сделанные до и после происшествия.

Фокус также писал о спасении 2 украинцев, которых предварительно считали погибшими в результате землетрясения в Турции. Их достали из-под завалов дома в городе Хатай.