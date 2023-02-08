Українка в Туреччині: "Землетрус зруйнував усе місто, хто на машинах — їдуть, ми залишилися"

Стихія стерла з лиця землі цілі вулиці — люди живуть у вцілілих прибудовах або тікають до родичів. Так описує те, що відбувається, читачка Фокусу з турецького міста Іскендерун. За останніми даними, замлетряс забрав життя понад 8,5 тисячі людей.

Related video

Землетрус у Туреччині, що стався вранці 6 лютого, стер із лиця землі цілі вулиці. Про наслідки розповіла читачка Фокусу на ім'я Тетяна, яка проживає в місті Іскендерун, що постраждав від стихії.

"Ми живі. Діти живі, чоловік живий. Будинку немає. Зараз живемо в прибудові, що вціліла, поряд із підвалом", — зазначила вона.

Тетяна каже, що землетрус зруйнував майже все місто, будинків на вулицях просто не лишилося. Люди живуть або в уцілілих прибудовах або тікають до родичів. У кого лишилися машини, їдуть.

[ + – ] Рятувальники розбирають завали, під якими можуть перебувати люди чи кішки

Багато людей зайняті розбором завалів — це як місцеві жителі, так і рятувальники. Спочатку розбирають будинки, де можуть перебувати люди чи кішки.

"Організували евакуацію. Ми поки що тут залишаємося. Їжу носять волонтери. Багато людей зайняті розбором завалів — і місцеві, і служби, що приїхали. Наш будинок поки не розбирають, ми в черзі. Котів багато по вулиці", — повідомила Тетяна.

[ + – ] Турецька влада оголосила надзвичайний стан у 10 провінціях

Ранок 6 лютого, за словами українки, почався раптово, і спочатку було незрозуміло, що сталося.

"Дуже трясло, я впала, потім схопила дітей і побігла на вулицю. Будинок почав падати на очах, було жахливо — як у кіно побувала. Повітря дуже пахне кров'ю та пилом. Важко дихати. Люди не знають, куди їхати далі", — поділилася жінка враженнями.

Тетяна говорить про ймовірність повторного землетрусу в різних регіонах Туреччини.

Землетрус у Туреччині 2023: нові дані про загиблих

Турецька влада оголосила надзвичайний стан у 10 провінціях, які постраждали від землетрусів магнітудою 7,7 та 7,6 бала. Епіцентр стихії був у районі Пазарджик провінції Кахраманмараш, повідомило видання Haberturk.

Сильних збитків стихія завдала містам Малатья, Адіаман, Газіантеп і Хатай.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 8 лютого відвідав місто Кахраманманраш і оголосив останні дані про постраждалих. За його даними, 8574 особи загинули, а 49 133 отримали різні травми.

[ + – ] Ердоган обіцяв надати кожній постраждалій сім'ї фінансову допомогу в розмірі 10 тисяч лір

Землетрус зруйнував 6444 житлових будівель. Ердоган обіцяв надати кожній родині, яка постраждала від землетрусів, державну допомогу в розмірі 10 тисяч лір (530 доларів). Ті, хто втратив житло, можуть оселитися в готелях Анталії, Аланії та Мерсіна.

Президент Туреччини оголосив 7-денну національну жалобу.

Міністр навколишнього середовища та міського планування Туреччини Мурат Курум заявив, що найбільше лихо за останнє сторіччя торкнулося 13,5 мільйона турецьких громадян.

Нагадаємо, що землетрус у Туреччині торкнувся сусідньої Сирії. Аерокосмічна компанія Maxar Technologies нещодавно показала супутникові знімки турецького міста Іслахі, зроблені до й після події.

Фокус також писав про порятунок двох українців, яких попередньо вважали загиблими внаслідок землетрусу в Туреччині. Їх дістали з-під завалів будинку в місті Хатай.