Українка в Туреччині: "Землетрус зруйнував усе місто, хто на машинах — їдуть, ми залишилися"
Стихія стерла з лиця землі цілі вулиці — люди живуть у вцілілих прибудовах або тікають до родичів. Так описує те, що відбувається, читачка Фокусу з турецького міста Іскендерун. За останніми даними, замлетряс забрав життя понад 8,5 тисячі людей.
Землетрус у Туреччині, що стався вранці 6 лютого, стер із лиця землі цілі вулиці. Про наслідки розповіла читачка Фокусу на ім'я Тетяна, яка проживає в місті Іскендерун, що постраждав від стихії.
"Ми живі. Діти живі, чоловік живий. Будинку немає. Зараз живемо в прибудові, що вціліла, поряд із підвалом", — зазначила вона.
Тетяна каже, що землетрус зруйнував майже все місто, будинків на вулицях просто не лишилося. Люди живуть або в уцілілих прибудовах або тікають до родичів. У кого лишилися машини, їдуть.
Багато людей зайняті розбором завалів — це як місцеві жителі, так і рятувальники. Спочатку розбирають будинки, де можуть перебувати люди чи кішки.
"Організували евакуацію. Ми поки що тут залишаємося. Їжу носять волонтери. Багато людей зайняті розбором завалів — і місцеві, і служби, що приїхали. Наш будинок поки не розбирають, ми в черзі. Котів багато по вулиці", — повідомила Тетяна.
Ранок 6 лютого, за словами українки, почався раптово, і спочатку було незрозуміло, що сталося.
"Дуже трясло, я впала, потім схопила дітей і побігла на вулицю. Будинок почав падати на очах, було жахливо — як у кіно побувала. Повітря дуже пахне кров'ю та пилом. Важко дихати. Люди не знають, куди їхати далі", — поділилася жінка враженнями.
Тетяна говорить про ймовірність повторного землетрусу в різних регіонах Туреччини.
Землетрус у Туреччині 2023: нові дані про загиблих
Турецька влада оголосила надзвичайний стан у 10 провінціях, які постраждали від землетрусів магнітудою 7,7 та 7,6 бала. Епіцентр стихії був у районі Пазарджик провінції Кахраманмараш, повідомило видання Haberturk.
Сильних збитків стихія завдала містам Малатья, Адіаман, Газіантеп і Хатай.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 8 лютого відвідав місто Кахраманманраш і оголосив останні дані про постраждалих. За його даними, 8574 особи загинули, а 49 133 отримали різні травми.
Землетрус зруйнував 6444 житлових будівель. Ердоган обіцяв надати кожній родині, яка постраждала від землетрусів, державну допомогу в розмірі 10 тисяч лір (530 доларів). Ті, хто втратив житло, можуть оселитися в готелях Анталії, Аланії та Мерсіна.
Президент Туреччини оголосив 7-денну національну жалобу.
Міністр навколишнього середовища та міського планування Туреччини Мурат Курум заявив, що найбільше лихо за останнє сторіччя торкнулося 13,5 мільйона турецьких громадян.
Нагадаємо, що землетрус у Туреччині торкнувся сусідньої Сирії. Аерокосмічна компанія Maxar Technologies нещодавно показала супутникові знімки турецького міста Іслахі, зроблені до й після події.
Фокус також писав про порятунок двох українців, яких попередньо вважали загиблими внаслідок землетрусу в Туреччині. Їх дістали з-під завалів будинку в місті Хатай.