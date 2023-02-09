Внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії загинули понад 15 тисяч людей (відео)

За даними чиновників, у Туреччині загинули щонайменше 12 873 особи, а в Сирії загинули щонайменше 2 950 осіб.

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Внаслідок масштабного землетрусу в Туреччині та Сирії загальна кількість загиблих зросла до 15 тисяч людей. Про це у четвер, 9 лютого, повідомляє телеканал Aljazeera.

За даними офіційних осіб, у Туреччині загинули щонайменше 12 873 особи, тоді як у Сирії загинули щонайменше 2 950 осіб.

Журналісти Aljazeera опублікували відео порятунку немовляти, яке провело під завалами майже 70 годин. Операція проходила у турецькому місті Хатай.

Проходить 72-годинне "вікно порятунку"

Як повідомив The Guardian з посиланням на слова Ілана Кельмана, професора катастроф та здоров'я в Університетському коледжі Лондона, понад 90% постраждалих від землетрусу рятуються протягом перших трьох днів.

З моменту першого землетрусу в Туреччині та Сирії минуло трохи більше 72 годин.

"Але це число може значно змінюватись в залежності від погоди, афтершоків і того, як швидко рятувальні команди та обладнання можуть прибути на місце події — всі ці фактори зараз суперечать зусиллям у Туреччині та Сирії", — повідомив Кельман.

Масштабний землетрус у Туреччині та Сирії

Нагадаємо, що 6 лютого на території Туреччини та Сирії стався масштабний землетрус. Загальна кількість постраждалих становить понад 40 тисяч осіб, зруйновано тисячі будівель, під завалами яких досі є люди.

Турецька влада оголосила надзвичайний стан у 10 провінціях, які постраждали від землетрусів магнітудою 7,7 та 7,6. Епіцентр стихії був у районі Пазарджик провінції Кахраманмараш.

У вівторок, 7 лютого, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким президентом Реджепом Тайпом Ердоганом. Український лідер пообіцяв відправити до Туреччини пошуково-рятувальний загін та техніку для ліквідації наслідків землетрусу.

Того ж дня Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Туреччині. Її забезпеченням займеться Кабінет Міністрів України.

8 лютого повідомлялося про те, що загалом для ліквідації наслідків руйнівного землетрусу Україна направила до Туреччини 87 осіб особового складу, 18 одиниць техніки та 10 пошуково-рятувальних собак.