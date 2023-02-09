Землетрус у Туреччині: п'ять українців можуть перебувати під завалами, — МЗС

Представник українського міністерства Олег Ніколенко повідомив, що одну громадянку України госпіталізували. Крім того, 22 українці досі не вийшли на зв'язок.

Related video

Внаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині 5 українців можуть перебувати під завалами. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він розповів, що консули поїхали до зони стихійного лиха на півдні Туреччини, щоб допомогти українським громадянам. Дипломати везуть теплий одяг, ліки та предмети першої необхідності. Після прибуття вони координуватимуть пошуки українців, надаватиму допомогу постраждалим та організовуватимуть евакуацію.

"Є інформація про ймовірне перебування 5 українців під завалами. МЗС і посольство активно взаємодіють з турецькою владою заради їхнього порятунку", — додав представник міністерства.

Ніколенко також розповів, що одну громадянку України госпіталізували, загрози її життю немає. Загалом знайдено 103 українців, ще 22 громадяни не виходять на зв'язок. Українські дипломати працюють над встановленням місць їхнього перебування та підтримують зв'язок із родичами.

Нагадаємо, 9 лютого стало відомо, що внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії загинуло понад 15 тисяч людей. За даними чиновників, у Туреччині загинули щонайменше 12 873 особи, а в Сирії загинули щонайменше 2 950 осіб.

7 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання допомоги Туреччині. Її нададуть відповідно до статті 10 Закону України "Про гуманітарну допомогу".