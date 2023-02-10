На кордоні Казахстану та Росії стався землетрус
За словами фахівців, землетрус магнітудою 4,4 бала стався о 14 годині за київським часом приблизно за 200 км від міста Усть-Каменогорськ.
У п'ятницю, 10 лютого, на кордоні між Казахстаном і Російською Федерацією стався землетрус магнітудою 4,4 бала за шкалою Ріхтера. Протягом цього тижня це вже вдруге, коли в Казахстані відчувають підземні поштовхи. Про це повідомляє сейсмологічна дослідно-методологічна експедиція МНС Казахстану.
Фахівці повідомили, що о 18:35 за місцевим часом (14:35 за Києвом) за 208 км на південний схід від міста Усть-Каменогорська було зафіксовано підземні поштовхи. У повідомленні вказується, що осередок землетрусу був на глибині 10 км.
Цей землетрус фахівці відносять до класу слабких, інформації про руйнування або постраждалих не надходило.
Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що кількість загиблих унаслідок великого землетрусу в Туреччині та Сирії зросла до 20 000 людей. Повідомляється, що сотні тисяч людей в обох країнах залишилися без даху над головою серед зими. Багато хто розбив табори в імпровізованих сховищах на автостоянках супермаркетів, у мечетях, на узбіччях доріг чи серед руїн.
Крім того, Фокус раніше інформував, що 9 лютого речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що внаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині 5 українців можуть перебувати під завалами. Представник українського міністерства заявив, що одну громадянку України було госпіталізовано. Крім того, 22 українці досі не вийшли на зв'язок.