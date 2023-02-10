На кордоні Казахстану та Росії стався землетрус

За словами фахівців, землетрус магнітудою 4,4 бала стався о 14 годині за київським часом приблизно за 200 км від міста Усть-Каменогорськ.

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У п'ятницю, 10 лютого, на кордоні між Казахстаном і Російською Федерацією стався землетрус магнітудою 4,4 бала за шкалою Ріхтера. Протягом цього тижня це вже вдруге, коли в Казахстані відчувають підземні поштовхи. Про це повідомляє сейсмологічна дослідно-методологічна експедиція МНС Казахстану.

Фахівці повідомили, що о 18:35 за місцевим часом (14:35 за Києвом) за 208 км на південний схід від міста Усть-Каменогорська було зафіксовано підземні поштовхи. У повідомленні вказується, що осередок землетрусу був на глибині 10 км.

Цей землетрус фахівці відносять до класу слабких, інформації про руйнування або постраждалих не надходило.

[ + – ] Землетрус на кордоні Казахстану та Росії

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що кількість загиблих унаслідок великого землетрусу в Туреччині та Сирії зросла до 20 000 людей. Повідомляється, що сотні тисяч людей в обох країнах залишилися без даху над головою серед зими. Багато хто розбив табори в імпровізованих сховищах на автостоянках супермаркетів, у мечетях, на узбіччях доріг чи серед руїн.

Крім того, Фокус раніше інформував, що 9 лютого речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що внаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині 5 українців можуть перебувати під завалами. Представник українського міністерства заявив, що одну громадянку України було госпіталізовано. Крім того, 22 українці досі не вийшли на зв'язок.