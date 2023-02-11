Цветочный герб короля: бывший дизайнер Apple создал эмблему для Карла III

Новая эмблема символизирует начало новой Каролинской эпохи. Она выполнена в традиционных цветах британской короны, а в дизайне присутствуют четыре цветка государств Соединенного Королевства.

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Букингемский дворец представил официальную эмблему коронации короля Карла III. Ее дизайнером стал Джонатан Айв, который ранее сотрудничал с компанией Apple. Именно он разработал логотипы iPhone, iMac и iPad. Изображение новой эмблемы Карла III опубликовала телекомпания ABC News.

Ее дизайн подчеркивает любовь британского монарха к природе, так как в эмблеме объединены в единое изображения представителей флоры четырех государств Соединенного Королевства — роза Англии, чертополох Шотландии, нарцисс Уэльса и трилистник Северной Ирландии

Все четыре символических цветка будут элементами короны, которая будет возложена на голову короля 6 мая этого года в Вестминстерском аббатстве. Герб выполнен в цветах флага Великобритании: корона изображена синим цветом в окружении дополнительных рисунков четырех растений красного цвета, при этом весь рисунок выполнен на белом фоне.

Эмблема будет использоваться во всех мероприятий, связанных с коронацией, включая общественные и национальные события.

"Она говорит о счастливом оптимизме весны и знаменует начало новой Каролинской эпохи для Соединенного Королевства", — отметили в Букингемском дворце.

[ + – ] Эмблема британского короля Карла III

Дизайн проекта был выполнен Джонатаном ом, бывшим дизайнером компании Apple, и его творческим коллективом LoveFrom. Журанлисты отмечают, что Айв имеет около 14 000 патентов по всему миру, почетные докторские степени Оксфордского и Кембриджского университетов, а также Королевского колледжа искусств, ректором которого он является.

"Дизайн был вдохновлен любовью короля Карла к планете, природе и его глубокой заботой о сохранении окружающего мира", — рассказал Айв.

Напомним, в официальном плейлисте для уличных празднований по случаю коронации Чарльза III присутствуют The Beatles, Дэвид Боуи, Том Джонс и Spice Girls. В список также попал рэпер Dizzee Rascal, однако позже пресс-секретарь Департамента сообщил, что его включили по ошибке, после чего трэк из плейлиста удалили.

По информации британского таблоида The Sun, группа Spice Girls может выступить в полном составе на коронации Карла III. 30 января журналисты написали, что организаторы мероприятий, которые будут сопровождать коронацию, пригласили группу выступить на праздничном концерте.