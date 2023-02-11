Квітковий герб короля: колишній дизайнер Apple створив емблему для Карла III

Нова емблема символізує початок нової Каролінської доби. Вона виконана в традиційних кольорах британської корони, а в дизайні є чотири квітки держав Сполученого Королівства.

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Букінгемський палац представив офіційну емблему коронації короля Карла ІІІ. Її дизайнером став Джонатан Айв, який раніше співпрацював із компанією Apple. Саме він розробив логотипи iPhone, iMac та iPad. Зображення нової емблеми Карла ІІІ опублікувала телекомпанія ABC News.

Її дизайн підкреслює любов британського монарха до природи, оскільки в емблемі об'єднані в єдине зображення представників флори чотирьох держав Сполученого Королівства — троянда Англії, будяки Шотландії, нарцис Уельсу і трилисник Північної Ірландії.

Усі чотири символічні квітки будуть елементами корони, яку покладуть на голову короля 6 травня цього року у Вестмінстерському абатстві. Герб виконаний у кольорах прапора Великобританії: корона зображена синім кольором в оточенні додаткових малюнків чотирьох рослин червоного кольору, весь малюнок виконаний на білому фоні.

Емблему використовуватимуть для всіх заходів, пов'язаних з коронацією, включаючи громадські та національні події.

"Вона говорить про щасливий оптимізм весни і знаменує початок нової Каролінської доби для Сполученого Королівства", — зазначили у Букінгемському палаці.

[ + – ] Емблема британського короля Карла ІІІ

Дизайн проєкту виконали Джонатан, колишній дизайнер компанії Apple, та його творчий колектив LoveFrom. Журналісти зазначають, що Айв має близько 14 000 патентів по всьому світу, почесні докторські ступені Оксфордського та Кембриджського університетів, а також Королівського коледжу мистецтв, ректором якого він є.

"Дизайн був натхненний любов'ю короля Карла до планети, природи та його глибокої турботи про збереження навколишнього світу", — розповів Айв.

Нагадаємо, в офіційному плейлисті для вуличних святкувань з нагоди коронації Чарльза III присутні The Beatles, Девід Боуї, Том Джонс та Spice Girls. У список також потрапив репер Dizzee Rascal, проте пізніше прессекретар Департаменту повідомив, що його включили помилково, після чого трек із плейлиста видалили.

За інформацією британського таблоїда The Sun, гурт Spice Girls може виступити в повному складі на коронації Карла III. 30 січня журналісти написали, що організатори заходів, які супроводжуватимуть коронацію, запросили гурт виступити на святковому концерті.