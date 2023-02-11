Гаага для Путина и оккупация РФ: на сайте "КП" разместили тексты против войны (фото)

Антивоенные тексты на пропагандистском сайте разместил 24-летний новостник Владимир Романенко. Материалы оперативно сняли, но их копии сохранились в интернет-архиве.

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Российское издание "Комсомольская правда" опубликовало антивоенные материалы и признало Крым украинским. Об этом сообщает проект "Продолжение следует".

Публикации разместил 24-летний новостник Владимир Романенко. Впрочем, их быстро удалили с сайта "любимой газеты Путина".

Сейчас материалы недоступны, однако сохранились скриншоты нескольких страниц и веб-архивы. В частности, "Комсомольская правда" признала Крым украинским, рассказала о преступлениях Путина во время организации незаконных референдумов на территории Украины и условиях содержания в заключении российского оппозиционера Алексея Навального.

Команда Навального уже отреагировала на публикацию материалов на сайте пропагандистского издания. Они пишут, что этим занимался их сторонник.

"В России узаконили воровство: Путин разрешил депутатам не публиковать налоговые декларации", — писал Романенко.

Фото: Скриншот

"Публикации не продержались и десяти минут", — отметил новостник. Их удалил выпускающий редактор, к тому же написавший гневное сообщение автору антивоенных материалов.

По словам Романенко, от 24 февраля 2022 года он выступал против войны, однако пошел работать в "КП" ради заработка. После объявления мобилизации он уехал из РФ, однако продолжил работу удаленно. Новостник утверждает, что понимает, что останется без работы, но "воспринимает это как искупление вины".

Отметим, что представители "КП" пока не комментировали инцидент.

Напомним, скончался главный редактор "Комсомольской правды".

Также Фокус писал о том, что в марте 2022 года "Комсомольская правда" сообщила о 10 тысячах погибших военных РФ в Украине.