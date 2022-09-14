В России внезапно умер главный редактор "любимой газеты Путина" (фото)

Главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет во время экспедиции в Приморском крае.

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В России неожиданно скончался главный редактор издания "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин. Эту информацию подтвердила пресс-служба российского СМИ.

Сообщается, что Владимир Сунгоркин "скоропостижно" скончался в возрасте 68 лет.

Главный редактор издания "Комсомольская правда", которую считают любимой газетой президента РФ Владимира Путина, накануне отправился в эспедицию в Приморский край для "сбора материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве".

Владимир Сунгоркин в 1992 году, после развала Советского Союза, занял должность главного исполнительного директора "КП". Через пять лет его избрали на пост главного редактора и председателя совета директоров "Комсомольской правды".

Агентство ТАСС, ссылаясь на свои источники, утверждает, что причиной смерти 68-летнего пропагандиста Владимир Сунгоркина мог стать инсульт.

Стоит отметить, что главный редактор "Комсомольской правды" в 2016 году по указу пятого президента Украины Петра Порошенко попал в санкционный список — ему был запрещен въезд на территорию нашей страны. В 2018 году Владимир Сунгоркин был зарегистрирован доверенным лицом Владимира Путина накануне президентских выборов в России.

В апреле 2022 года главный редактор "Комсомольской правды" попал под санкции Европейского Союза из-за полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

"Владимир Сунгоркин распространяет и легитимизирует агрессивную антиукраинскую и антизападную пропаганду путинского режима под прямым руководством Кремля в одном из самых популярных российских СМИ. Издание "Комсомольская правда" президент Владимир Путин также назвал своей любимой газетой. Таким образом, Владимир Сунгоркин несет ответственность за поддержку действий и политики, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", — говорилось в личной карточке Владимира Сунгоркина, которая была опубликована в рамках пятого пакета санкций ЕС против России.

[ + – ] Владимир Сунгоркин попал в пятый пакет санкций ЕС против России

Напомним, несколькими днями ранее при загадочных обстоятельствах погиб управляющий директор государственной корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРВД) Иван Печорин. Топ-менеджер в ходе поездки в Приморский край выпал из катера, а его тело было найдено через два дня на противоположном берегу Амурского залива.

Также Фокус в своем материале детально разбирал, как связаны загадочные смерти топ-менеджеров РФ с войной в Украине.